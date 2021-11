Jogos do Brasileirão hoje: partidas e onde assistir nessa sexta (26/11)

Abrindo o fim de semana, três jogos serão realizados nesta sexta-feira, 26 de novembro de 2021, entre as duas principais divisões do Campeonato Brasileiro. A temporada se aproxima na reta final e com ela as disputas ficam cada vez mais acirradas. Veja quais são os jogos de hoje do Brasileirão e onde assistir.

Tem jogos do Brasileirão hoje?

A bola rola nesta sexta-feira, 26 de novembro, em dois jogos do Brasileirão Série A e um da Série B, onde a última rodada da temporada promete grandes duelos e muita disputa em campo. Confira todos os jogos do campeonato e saiba onde assistir.

SÉRIE A

Dando início na 36ª rodada do Brasileirão, dois confrontos serão realizados entre equipes da parte de baixo da tabela e que precisam fugir do rebaixamento.

Bahia x Grêmio – 19h (Premiere)

Chapecoense x Atlético-GO – 21h30 (SporTV Menos SC e Premiere)

SÉRIE B

Pela última rodada da Série B, número 38, as equipes de Ponte Preta e Coritiba se enfrentam nesta sexta ao vivo na parte da noite. De um lado, a equipe paulista já está garantida na segunda divisão e, do outro, os paranaenses que voltam para a elite.

Ponte Preta x Coritiba – 19h (SporTV e Premiere)

Como assistir aos jogos do Brasileirão?

Os canais SporTV e Premiere, disponíveis somente em operadoras por televisão, são os responsáveis por transmitirem a Série A e B do Brasileirão.

SportTV – todos os jogos de Brasileirão hoje

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

Premiere – todos os jogos de Brasileirão hoje

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.

Confira a tabela atualizada do Brasileirão após a 34ª rodada