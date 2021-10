Jogos do Brasileirão hoje: quem joga e onde assistir na sexta (29/10)

O final de semana começa nesta sexta-feira, 29 de outubro, com confrontos válidos pelo Campeonato Brasileiro 2021. No entanto, apenas clubes da segunda divisão do futebol nacional entram em campo pelos jogos do Brasileirão hoje. Confira quais são os embates e onde assistir ao vivo as partidas.

Quais os jogos do Brasileirão hoje?

Nesta sexta-feira, 29 de outubro, apenas a Série B realiza partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro. Serão dois jogos do Brasileirão hoje, ambos válidos pela 32ª rodada da competição. Após o fim dos confrontos, irão restar somente mais seis partidas à cada equipe, para o encerramento desta edição da segundona. Aproveite e confira todos os jogos de hoje.

Jogos da Série B 2021

Entram em campo pela Série B apenas quatro equipes. Às 19h, o Operário recebe o Avaí no Estádio Germano Krüger, em situações opostas na tabela. O Fantasma quer o triunfo para se afastar das proximidades da zona do rebaixamento, enquanto o Leão quer se aproximar dos líderes do campeonato.

Já na última partida dos jogos do Brasileirão de hoje, o Vasco enfrenta o CSA no Estádio São Januário e precisa dos três pontos para se aproximar das primeiras posições da tabela. Na mesma situação está a equipe do Azulão, que também segue com a esperança viva de se classificar à então elite do futebol brasileiro

Operário-PR x Avaí – 19h, Estádio Germano Krüger (SporTV e Premiere)

Vasco x CSA – 21h30 – 21h30, Estádio São Januário (SporTV e Premiere)

Onde assistir aos jogos de hoje no Brasileirão?

Para acompanhar ao vivo cada um dos jogos de hoje do Campeonato Brasileiro, você deve sintonizar nos canais SporTV, disponíveis em operadoras por assinatura, ou no Premiere, serviço pay-per-view.

SportTV – (Jogos de hoje no Brasileirão)

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa. Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

SKY – 39 / 439

OI – 39

VIVO – 39 / 339 / 819 / 539

CLARO TV – 39 / 539

DIRECT TV – 2135

Premiere – (Jogos de hoje no Brasileirão)

O serviço pay-per-view da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.