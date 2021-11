Jogos do Brasileirão hoje, sábado: transmissões ao vivo e horário (20/11)

O sábado, 20 de novembro de 2021, será agitado no futebol brasileiro com a presença de sete partidas, por três divisões nacionais. Com a temporada em reta final, todo duelo é como se fosse uma final para os clubes. Saiba então quais são os jogos do Brasileirão hoje e onde acompanhar os confrontos em tempo real.

Quais são os jogos do Brasileirão hoje – 20/11?

O Campeonato Brasileiro apresenta sete partidas neste sábado, 20. Serão cinco confrontos pela Série A, um pela segunda e outro pela terceira divisão nacional. Todos os jogos do Brasileirão hoje terão transmissão ao vivo, transmitidos para todo o país. Confira os duelos.

Brasileirão Série A 2021

Para dar sequência a 34ª rodada da divisão de elite, cinco jogos serão realizados neste sábado, 20. Às 19 horas, Atlético MG recebe o Juventude, o Fortaleza encara o Palmeiras e a Chapecoense cumpre tabela diante do Grêmio. Às 21h, é a vez de Atlético GO e Ceará jogarem. Por fim, Inter e Flamengo encerram os duelos.

Atlético-MG x Juventude – 19h – Premiere

Fortaleza x Palmeiras – 19h – TNT (Menos CE), HBO Max, Estádio TNT e Premiere

Chapecoense x Grêmio – 19h – SporTV (Menos SC) e PremiereAtlético-GO x Ceará – 21h – Premiere

Internacional x Flamengo – 21h30 – SporTV (Menos RS) e Premiere

Série B 2021

A segunda divisão do futebol brasileiro apresenta apenas um jogo do Brasileirão hoje, 20. Pela 37ª rodada da competição, Confiança e Ponte Preta se enfrentam em partida com cara de decisão, na fuga do Z-4. Para o Gigante Azulino, os três pontos mantem o clube vivo, enquanto a Macaca quer vencer para eliminar as chances de queda.

Confiança x Ponte Preta – 16h30 – SporTV e Premiere

Série C 2021

Para encerrar a terceira divisão nacional, Ituano e Tombense se enfrentam no jogos do Brasileirão hoje, valendo o título da Série C. Após o empate por 1 a 1 na partida de ida, quem vencer a volta garante o caneco da competição.

Ituano x Tombense – 17h – Band (Norte/Nordeste/Interior de SP), Tik Tok e DAZN

Como assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro?

Os canais SporTV, Premiere e o serviço de streaming DAZN são os responsáveis por transmitir ao público os jogos do Brasileirão hoje, 20 de novembro. Saiba como e onde assistir através deles a seguir.

SportTV – jogos de Brasileirão hoje

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

Premiere – jogos de Brasileirão hoje

O serviço pay-per-view da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo, disponível na loja do Android e iOS.

DAZN

Se você tem o interesse de acompanhar os jogos da Série C, deve assinar o serviço de streaming DAZN com o melhor pacote de valores ao seu bolso. Você deve acessar o serviço através do site (www.dazn.com) ou até mesmo pelo aplicativo disponível na loja iOS ou Android.