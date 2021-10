Jogos do Brasileirão hoje, segunda-feira (25/10): saiba quem joga

A última semana do mês de outubro começa com o encerramento de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Com o fim da temporada próxima, cada partida é uma decisão para os clubes tupiniquins. Mas, quais são os jogos do Brasileirão de hoje, segunda-feira, 25 de outubro de 2021?

VEJA ONDE ASSISTIR TODOS OS JOGOS DE HOJE

Quais os jogos do Brasileirão hoje?

Nesta segunda-feira, 25 de outubro, apenas equipes da primeira divisão do futebol profissional do país entram em campo. Serão dois jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro da Série A 2021, no encerramento da 28ª rodada. Quem também entra em campo nos jogos do Brasileirão hoje são os times do Sub-20.

Brasileirão Série A

Dois jogos estão previstos para o Brasileirão da Série A 2021 hoje. Às 20h, as equipes do Atlético-GO e Grêmio se enfrentam no Estádio Antonio Accioly, com transmissão exclusiva no SporTV e Premiere. A equipe do Dragão busca o triunfo para saltar à primeira parte da tabela, enquanto o Imortal pode sair do Z-4 em caso de vitória.

Por outro lado, às 21h30, é a vez do Palmeiras receber o Sport no Allianz Parque. O Verdão tem a oportunidade de saltar à vice-liderança do campeonato se conseguir os três pontos, enquanto o Leão da Ilha pode sair da zona do rebaixamento em caso de vitória. A partida encerra a 28ª rodada do Brasileirão.

Atlético-GO x Grêmio – 20h – SporTV (Menos GO) e Premiere

Palmeiras x Sport – 21h30 – Premiere

Brasileirão Sub-20

Quem também entra em campo nesta segunda-feira, 25, pelos jogos do Brasileirão de hoje, são as equipes do Sub-20. Pelas quartas de final do campeonato, Athletico e São Paulo se enfrentam na partida de volta, após empatarem em 1 a 1 no primeiro confronto. Quem vencer, garante-se na semifinal.

São Paulo x Athletico-PR – 16h – SporTV e Eleven Sports / CBF TV

Onde assistir aos jogos do Brasileirão hoje?

Para acompanhar ao vivo cada um dos jogos de hoje do Brasileirão, você deve sintonizar nos canais SporTV, disponíveis em operadoras por assinatura, ou então no Premiere, canal pay-pew-view do Campeonato Brasileiro da Série A 2021.

SportTV – (Jogos de hoje no Brasileirão)

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa. Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

SKY – 39 / 439

OI – 39

VIVO – 39 / 339 / 819 / 539

CLARO TV – 39 / 539

DIRECT TV – 2135

Premiere

O serviço pay-per-view da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.3