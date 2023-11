O Corinthians escapou do rebaixamento ou não?

O torcedor do Corinthians pode respirar aliviado porque as chances do Timão ser rebaixado no Campeonato Brasileiro caíram drasticamente. Com a vitória por 4 a 2 em cima do Vasco, na última terça-feira (28), em São Januário, o clube subiu da 13ª para a 12ª posição e está longe da zona de rebaixamento.

Quais são as chances do Corinthians ser rebaixado?

Após a vitória contra o Vasco, na 36ª rodada, a possibilidade do Corinthians ser rebaixado caiu de 7% para 0,008%, de acordo com o estudo do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). O Timão subiu para a 12ª posição com 47 pontos, em uma campanha com 11 vitórias, 14 empates e 11 derrotas.

As chances do elenco treinado por Mano Menezes cair para a segunda divisão são mínimas, mas ainda existem. Para assegurar a sua permanência na elite do ano que vem, o Timão precisa atingir, pelo menos, 48 pontos, ou seja, pontuar em um dos jogos que ainda restam, contra o Internacional e o Coritiba, nas próximas rodadas.

A derrota do Bahia para o São Paulo, na quarta-feira (29), por 1 a 0 com um gol nos acréscimos do 2º tempo deixou a vida do alvinegro mais fácil. O Timão só precisará do empate contra o Internacional na 37ª rodada para garantir a permanência na Série A, já que o Bahia só pode chegar aos 47, sem chances de ultrapassar o Corinthians na classificação.

Fortaleza, Cruzeiro, Santos e Vasco também brigam para evitar o rebaixamento. América-MG e Coritiba estão confirmados na segunda divisão do ano que vem.

O Timão tem chances de se classificar para a Sul-Americana?

Ao mesmo tempo em que a probabilidade do Corinthians ser rebaixado diminuiu, as chances de classificação para a fase de grupos da Sul-Americana cresceram. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Timão saltou de 68,8% para 97,3% em chances de carimbar o passaporte para a competição.

Com 47 pontos e na 12ª colocação, o alvinegro voltou à zona de classificação da Sul-Americana. Pela regra, seis clubes se classificam para a competição no ano que vem pela tabela do Brasileirão: do 7º ao 12º colocados.

No entanto, Fluminense, atual campeão da Libertadores, e São Paulo, campeão da Copa do Brasil, estão até então na zona de classificação da Sula. Como os dois clubes já estão garantidos na Libertadores de 2024 pelos títulos conquistados esse ano, as vagas passam aos times imediatamente abaixo.

Por isso, também disputam as vagas o Cuiabá, Athletico Paranaense, Internacional, Fortaleza, Cruzeiro, Santos, Bahia e Vasco.

A Sul-Americana 2024 começa em 5 de março, com a fase preliminar, seguindo para a fase de grupos, onde 32 equipes são divididas em oito grupos de quatro. Os líderes de cada chave avançam para as oitavas de final, enquanto os segundos e os terceiros da Libertadores disputam os playoffs. Daí, jogam as quartas de final, semifinal e a final.

Quantos jogos faltam para o Corinthians no Brasileirão?

O Corinthians tem mais dois jogos no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, recebe o Internacional na Neo Química Arena, enquanto na quarta-feira, a última rodada da temporada, visita o já rebaixado Coritiba.

Corinthians x Internacional (37ª rodada)

Data: Sábado, 02 de dezembro

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Premiere

Coritiba x Corinthians (38ª rodada)

Data: Quarta-feira, 06 de dezembro

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba,

Onde assistir: Premiere

