Onde assistir América MG x Botafogo ao vivo e horário (21/05)

Equipes figuram na parte de cima da classificação no Brasileirão em busca pelos três pontos neste sábado

Neste sábado, 21 de maio, as equipes de América Mineiro e Botafogo entram em campo para disputar os três pontos, a partir das 21h (horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela sétima rodada do Brasileirão na Série A. Saiba onde assistir América MG x Botafogo ao vivo hoje.

Onde assistir América MG x Botafogo ao vivo?

O jogo do América MG e Botafogo hoje vai passar ao vivo no SporTV e Premiere, neste sábado, 21 de maio de 2022 na temporada do Brasileirão.

O canal do SporTV é responsável por transmitir na TV fechada os jogos do Brasileirão na temporada. Neste sábado, a emissora exibe para todos os estados do Brasil somente para usuários de operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é assistir através dos aplicativos para celular, tablets, computador e até mesmo na smart TV, seja pelo Premiere ou então no Globo Play.

Informações do jogo América MG x Botafogo hoje:

Data: 21/05/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA)

Onde assistir: SporTV e Premiere

América MG e Botafogo no Brasileirão

Na última rodada, o time do América tropeçou diante do Coritiba fora de casa. Agora, vê o confronto deste sábado como uma possibilidade de virar o jogo em seu favor e continuar subindo na classificação do Brasileirão. Neste momento, ocupa a 8ª posição com 9 pontos, contabilizando três vitórias e três derrotas.

Do outro lado, o Botafogo vem mostrando uma campanha impecável no Brasileirão depois de garantir o acesso até a elite novamente. Em 4º lugar com 11 pontos, o time contabiliza cinco rodadas sem perder na competição, tendo três vitórias, dois empates e uma derrota.

Prováveis escalações de América MG x Botafogo:

Iago Maidana foi expulso na última rodada e por isso não poderá entrar em campo hoje.

Escalação do América MG: Jaílson; Conti, Eder, Raúl, Lucas Kal; Marlon, Patric, Ramírez, Rodriguinho; Pedrinho e Alonso. Técnico: Vagner Mancini

Escalação do Botafogo: Gatito; Saraiva, Kanu, Victor Cuesta, Borges; Tchê Tchê, Luis Oyama, João Victor, Lucas Fernandes; Diego Gonçalves e Erison. Técnico: Luís Castro

Confira como foi o último jogo entre os times.