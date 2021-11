Onde assistir ao jogo do Santos x Fortaleza hoje ao vivo e horário – 25/11

A bola vai rolar nesta quinta-feira, 25/11, em confronto entre Santos e Fortaleza pela 35ª rodada do Brasileirão a partir das 19h (horário de Brasília), jogando na Vila Belmiro. Confira as informações e saiba onde assistir ao jogo do Santos x Fortaleza hoje.

Onde assistir jogo do Santos x Fortaleza hoje: O confronto entre Santos e Fortaleza hoje terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, além da plataforma Premiere e HBO MAX, disponíveis em operadoras por assinatura, no site ou pelo aplicativo.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro, cidade de Santos, no Brasil

TV: TNT (Menos SP)

LiveStream: HBO MAX e Premiere

Depois de perder o clássico para o Corinthians no fim de semana, o Santos volta a jogar nesta quinta-feira para tentar a redenção diante de sua torcida. Em décimo terceiro lugar com 42 pontos, os santistas precisam da vitória para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento, já que ainda existe uma pequena porcentagem de chance de cair para a segunda divão. Por fim, tem dez vitórias, doze empates e também doze derrotas.

Enquanto isso, o Fortaleza tem a chance de desbancar o Corinthians da quarta posição e assumir de vez a sua vaga no G-4 do campeonato. Na última rodada, superou o Palmerias e, agora, vai buscar mais um triunfo em seu favor para continuar subindo. Ao todo, contabiliza quinze vitórias, sete empates e doze jogos perdidos.

No primeiro turno, as equipes ficaram no empate jogando no Ceará. Confira os melhores momentos do confronto do meio do ano.

Escalações de Santos x Fortaleza

Os santistas não podem contar com Madson, enquanto os visitantes continuam sem Jussa e Guedes.

SANTOS: João Paulo; Danilo, Luiz Felipe, Kaiky; Gabriel, Camacho, Vinicius, Felipe; Marquinhos, Marinho, Tardelli

FORTALEZA: Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Ronald, Jussa, Bruno Ferreira; Matheus Vargas, Robson, David

