Onde assistir ao vivo os jogos do Brasileirão hoje e horário (16/11)

O Campeonato Brasileiro dá sequência a sua temporada nesta terça-feira, 16 de novembro, com duas partidas a serem realizadas. Dentre os jogos do Brasileirão hoje, a Série A é a única a ter confrontos, com a abertura da 33ª rodada. Veja abaixo quais são os duelos e onde assistir ao vivo.

Quais são os jogos do Brasileirão hoje?

Nesta terça-feira, 16 de novembro, apenas duas partidas do Campeonato Brasileiro serão realizadas. Em virtude da presença de Athletico PR e RB Bragantino na final da Sul-americana 2021, os dois clubes realizam seus jogos do Brasileirão hoje e embarcam para o Uruguai, onde decidem o título no sábado, 20.

O Furacão recebe o Atlético Mineiro na Arena da Baixada, às 16 horas, em partida com transmissão ao vivo na TV aberta e na internet. Logo depois, o Massa Bruta vai até a Arena do Grêmio, para enfrentar o Tricolor às 18 horas. Confronto terá transmissão da TV fechada e pay-per-view. Veja logo abaixo:

Brasileirão Série A

Athletico-PR x Atlético-MG – 16h – Globo (MG), GE (Menos PR), JP News e Furacão Live

Grêmio x RB Bragantino – 18h – SporTV (Menos RS) e Premiere

Onde assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro?

Os canais SporTV e Premiere exibem o confronto entre Grêmio x RB Bragantino nesta terça-feira, 16. Por outro lado, a partida entre Athletico PR x Atlético MG terá transmissão da TV aberta, mas apenas para MG.

O torcedor ainda pode acompanhar pela internet. O canal do YouTube da JP News, o site do GE e o Furacão Live, pay-per-view do time paranaense, também transmitem o confronto.

SportTV – jogos de Brasileirão hoje

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

Premiere – jogos de Brasileirão hoje

O serviço pay-per-view da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que mais lhe interessa e assinar.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo, disponível na loja do Android e iOS.