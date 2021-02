Onde assistir aos jogos do Brasileirão de hoje, quinta-feira (25)

As 20 equipes do Brasileirão 2020 entram em campo hoje, quinta-feira (25), às 21h30, para a última rodada do campeonato. Com indefinições de quem será o campeão, o último rebaixado e as equipes classificadas para os torneios continentais, os jogos da 38ª rodada decidirão os rumos das equipes em 2021.

Faltando uma rodada para o término do campeonato, ainda há indefinição de quem será o campeão. Na disputa, Internacional e Flamengo chegam à última rodada com chances de título. O São Paulo, que liderou boa parte do Brasileirão, disputa o quarto lugar com o Fluminense. E na zona do rebaixamento, o Vasco precisa de uma milagre para então permanecer na primeira divisão. Saiba o que esperar da última rodada do Brasileirão.

São Paulo x Flamengo – 21h30 – Brasileirão hoje

São Paulo e Flamengo fazem um dos principais jogos desta rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque enquanto o Tricolor precisa da vitória para garantir a vaga direta para a Libertadores, o Rubro-negro busca os três pontos para ser campeão do Brasileirão. A bola rola às 21h30, no Estádio do Morumbi.

Onde assistir São Paulo x Flamengo: A Rede Globo transmite a partida ao vivo para todo o país, mas exceto para o Estado do Rio Grande do Sul. Luis Roberto narra, com então comentários de Roger Flores, Caio Ribeiro. Além da tv aberta, o Premiere e o SporTV também transmitem a partida.

A provável escalação do São Paulo tem: Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves, Igor Vinícius; Luan, Daniel Alves, Tche Tchê, Igor Gomes; Toró e Luciano;

A provável escalação do Flamengo tem: Hugo; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luis; Gerson, Diego, Éverton Ribeiro, Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.

Árbitros do Brasileirão hoje

- PUBLICIDADE -

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Quarto árbitro: Vinícius Furlan (SP)

Árbitro de vídeo: Wagner Reway (PB)

🌧👊 O Mengão já está em SP! Amanhã é dia de jogão no Morumbi. Vamos com tudo em busca do nosso objetivo final! #VamosFlamengo pic.twitter.com/v4aDQqkr2c — Flamengo (@Flamengo) February 24, 2021

Inter x Corinthians – 21h30 – Brasileirão hoje

Enquanto o Timão entra em campo apenas para cumprir tabela no Brasileirão, o Colorado precisa da vitória para ter chances de título do Brasileirão. A bola rola às 21h30, no Estádio do Beira-rio.

Onde assistir Inter x Corinthians: A Rede Globo transmite a partida na tv aberta, mas apenas para o Estado do Rio Grande do Sul. Luciano Périco narra, mas com comentários de Maurício Saraiva e Diogo Olivier. No entanto, o confronto também terá exibição do Premiere, no pay-per-view, para todo o país.

A provável escalação do Inter tem: Marcelo Lomba; Heitor, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado; Edenilson, Praxedes, Caio Vidal e Patrick; Yuri Alberto.

A provável escalação do Corinthians tem: Cássio; Michel Macedo, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro (Cantillo) e Cazares; Mateus Vital, Gabriel Pereira e Léo Natel (Cauê).

- PUBLICIDADE -

Árbitros do Brasileirão hoje

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (GO)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Fluminense x Fortaleza – 21h30 – Brasileirão hoje

Fortaleza e Fluminense se enfrentam nesta quinta (25), no Estádio do Maracanã. Sonhando com a vaga direta para a Libertadores, o Flu então precisa dos três pontos para tentar ultrapassar o São Paulo e garantir o quarto lugar. Já o Leão, precisa no mínimo do empate para garantir sua permanência na Série A.

Onde assistir Fluminense x Fortaleza: o Premiere transmite o confronto para todo o país, no pay-per-view.

A provável escalação do Fluminense tem: Marcos Felipe; Lucas Calegari, Lucas Claro, Matheus Ferraz, Danilo Barcelos; Martinelli, Yago, Nene; Lucca, Luiz Henrique e Fred.

- PUBLICIDADE -

A provável escalação do Fortaleza tem: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Paulão, Bruno Melo; Ronald, Juninho, Romarinho, Luiz Henrique, David; Wellington Paulista.

Árbitros do Brasileirão hoje

Árbitro: Anderson Daronco – FIFA (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves – FIFA (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Vasco x Goiás – 21h30 – Brasileirão hoje