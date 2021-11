Onde assistir Athletico x Flamengo ao vivo e horário do jogo hoje (2/11)

Após se enfrentarem na semifinal da Copa do Brasil, Athletico PR e Flamengo duelam nesta terça-feira, 2, a partir das 16 horas, em partida atrasada da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre na Arena da Baixada, mas com transmissão na TV aberta. Saiba então onde assistir Athletico x Flamengo hoje ao vivo.

Onde assistir Athletico x Flamengo hoje ao vivo?

O jogo do Athletico x Flamengo hoje ocorre a partir das 16 horas e terá transmissão ao vivo da TV aberta pela Globo (para todo Brasil menos SP, PR, Varginha, Belo Horizonte). O Ge também exibe o confronto em seu site, mas com exceção do estado do Paraná.

Data: 2 de novembro 2021

Horário: 16 horas (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada – Curitiba (PR)

Como as equipes chegam ao jogo?

Logo depois de eliminar o Flamengo na Copa do Brasil, o Athletico PR volta a enfrentar o time carioca, dessa vez, no Campeonato Brasileiro. No Nacional, a situação do clube não é das melhores. O Furacão não vence há cinco jogos da competição e caiu a 15ª posição, com apenas quatro pontos de vantagem para o Z-4.

Por outro lado, o time do Flamengo reencontra seu algoz na Copa do Brasil. Após a eliminação, o time de Renato Gaúcho ganhou um respiro ao vencer o líder Atlético MG na última rodada. Com o triunfo, o time flamenguista segue viva em busca do tricampeonato brasileiro, mas a 10 pontos do Galo.

Relembre a última partida entre Athletico x Flamengo:

Qual a provável escalação de Athletico PR e Flamengo?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 16 horas, a bola rola para o jogo do Athletico PR x Flamengo hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv aberta. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Flamengo: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon; Willian Arão, Thiago Maia (Vitinho), Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael e Gabigol.

Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Nikão, David Terans e Renato Kayzer.

