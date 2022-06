Onde assistir Botafogo SP x Aparecidense ao vivo e horário hoje (13/06)

A bola vai rolar nesta segunda-feira, 13 de junho, entre as equipes do Botafogo de São Paulo e Aparecidense a partir das 19h (horário de Brasília), pela décima rodada da Série C do Brasileirão. Jogando no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, confira onde assistir Botafogo SP x Aparecidense hoje.

Onde assistir Botafogo SP x Aparecidense hoje?

O jogo entre Botafogo SP e Aparecidense hoje vai passar ao vivo no NSports, serviço de streaming.

Sem transmissão pela TV, o confronto da Série C do Campeonato Brasileiro nesta segunda só será exibido através do serviço de streaming para assinantes. O serviço pode ser encontrado no site (www.nsports.com.br) por diferentes valores.

A plataforma pode ser acessada pelo celular, computador e também no tablet. Se preferir, pode curtir na televisão através do cabo HDMI.

Informações do jogo do Botafogo SP x Aparecidense hoje:

Data: 13/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

Arbitragem: Marielson Alves Silva

Onde assistir: N Sports

Botafogo SP e Aparecidense na Série C do Brasileirão

Depois de tropeçar três partidas na Série C do Brasileiro, o Botafogo aparece na 13ª posição com o total de 11 pontos, contabilizando três partidas, dois empates e quatro derrotas até aqui. O grupo começou bem a temporada, mas não tem apresentado problemas para buscar a parte de cima da tabela.

Do outro lado, o Aparecidense está na 15ª posição com 9 pontos, com duas vitórias, três empates e quatro derrotas na competição. O elenco não vence por duas rodadas, vindo de derrota para o São José. Por isso, o resultado positivo nesta segunda-feira coloca o elenco em posições melhores.

Escalação do Botafogo SP: Deivity; Ericson, Diego Guerra, Marcel, Guilherme Mantuan; Jean Victor, Kadu, Fillipe Soutto, Tiago Reis; Gustavo Xuxa e Bruno Michel. Técnico: Paulo Baier

Escalação do Aparecidense: Pedro Henrique; Luan Sales, Lucas Gazal, Wesley Matos, Bruno Henrique; Rodrigues, Cardoso, Renato; Alex Henrique, Rafa Marcos e Gilvan. Técnico: Eduardo Souza

Palpites Botafogo SP x Aparecidense

Mesmo em sequência ruim no Campeonato da Série C, o Botafogo garante uma pequena vantagem no jogo desta segunda-feira na décima rodada. O desempenho do ataque paulista é superior ao do adversário, provando que pode sim faturar os três pontos facilmente.

Além disso, o Botafogo estará em casa, em Ribeirão Preto, com a presença forte da torcida no interior. O Aparecidense, por outro lado, tem um grande desafio pela frente, mas não deve vencer a partida.