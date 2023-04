Saiba como assistir ao jogo do Brasileirão sub 20 hoje. Foto: Reprodução Vítor Silva / BFR

Onde assistir Botafogo x América MG sub 20 hoje no Brasileirão (05/04)

O embate entre Botafogo x América MG é válido pela sexta rodada do grupo A no Campeonato Brasileiro sub-20 nesta quarta-feira, 5 de abril, no Estádio CEFAT, em Niterói. O duelo vai começar às 15h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo na internet.

Enquanto o América briga na terceira posição pela liderança do grupo, o Botafogo tem que somar os três pontos para chegar até a zona de classificação.

Assistir jogo do Botafogo x América MG sub 20 hoje

O jogo do Botafogo x América MG sub 20 hoje terá transmissão na Botafogo TV no Youtube. Nenhum canal de televisão vai passar a partida do Brasileirão nesta quarta-feira.

Válido pela sexta rodada, o embate só será possível de assistir pela internet. Acesse o site do Youtube ou o aplicativo em dispositivos móveis, procure pelo canal do Botafogo e clique no link ao vivo do jogo.

Não precisa se cadastrar, ser assinante ou se inscrever para ver o confronto do Brasileirão sub 20 de graça.

Quem é o líder o grupo A?

Com 12 pontos, o Flamengo lidera o grupo A no Campeonato Brasileiro sub 20. Em cinco jogos, o Rubro-Negro anotou quatro vitórias e apenas uma derrota. São dois pontos de vantagem com o Corinthians, segundo colocado.

O América ocupa a terceira posição com nove pontos, enquanto o Botafogo está em sexto. A diferença entre eles é de dois pontos.

Dois grupos de dez equipes disputam a primeira fase do Brasileirão sub 20. Os quatro primeiros de cada chave avançam para as quartas de final.

1 Flamengo - 12 pontos

2 Corinthians - 10 pontos

3 América MG - 9 pontos

4 Atlético MG - 9 pontos

5 Cuiabá - 8 pontos

6 Botafogo - 7 pontos

7 Ceará - 6 pontos

8 Internacional - 6 pontos

9 Fluminense - 3 pontos

10 RB Bragantino - 0 pontos

Brasileirão 2023: clubes, regras e datas dos jogos do campeonato

Quais são os critérios de desempate?

Em caso de empate de dois ou mais times na última rodada do Brasileirão, o critério de desempate entra em cena para definir quem segue vivo na competição.

Quem obter o maior número de vitórias leva a melhor no desempate. Mas se esse número for igual, aí é a vez do critério ser o saldo de gols.

Confira a ordem dos critérios de desempate do Brasileirão sub 20.

1º. Maior número de vitórias;

2º. Maior saldo de gols;

3º. Maior número de gols pró;

4º. Menor número de cartões vermelhos recebidos;

5º. Menor número de cartões amarelos recebidos;

6º. Sorteio.

