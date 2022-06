Onde assistir Brusque x Ituano ao vivo, horário e escalações (11/06)

Anfitriões buscam a liderança, enquanto visitantes tentam escapar do rebaixamento na Série B do Brasileirão

Abrindo a décima segunda rodada da Série B do Brasileirão neste sábado, 11 de junho, as equipes de Brusque e Ituano disputam os três pontos a partir das 11h (Horário de Brasília). O palco do confronto será o Estádio Augusto Bauer, em Brusque, com transmissão ao vivo. Confira a seguir onde assistir Brusque x Ituano hoje.

Onde assistir Brusque x Ituano ao vivo hoje?

O jogo entre Brusque e Ituano hoje será transmitido ao vivo no SporTV e Premiere, pay-per-view.

Com transmissão exclusiva, os canais estão disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura em todos os estados do Brasil. O torcedor pode obter o pacote de canais por valor extra na mensalidade.

Online, a plataforma está disponível através dos aplicativos para celular, tablet e computador, além do Globo Play para assinantes na smart TV.

Informações do jogo do Brusque x Ituano hoje:

Data: 11/06/2022

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque

Arbitragem: Diego Pombo Lopez

Onde assistir: SporTV e Premiere

Brusque em busca do G4

O time do Brusque vem de vitória contra o Vila Nova na última rodada da Série B. Com o resultado, o time catarinense ocupa a 8ª posição da tabela com 13 pontos, contabilizando quatro triunfos, um empate e seis derrotas.

Em nenhum momento da temporada o clube conseguiu entrar para o G4 da competição. Porém, se ganhar o jogo deste sábado, aí fica mais próximo das primeiras posições para nas próximas rodadas garantir-se na vantagem.

Escalação do Brusque hoje: Jordan Esteves; Airton, Jeferson Silva, Wallace, Pará; Zé Mateus, Christofoly Acioly da Silva, Potiguar, Alex Ruan; Alex Sandro e Crislan. Técnico: Luan Carlos

Ituano quer escapar da zona de rebaixamento

Desde que conquistou o acesso para a segunda divisão do Brasileiro, o Ituano não consegue bons resultados dentro de campo. Na zona de rebaixamento, é o 19º colocado com o total de 10 pontos apenas, contabilizando duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

O elenco paulista tenta, mas demonstra muita dificuldade em seu futebol, o que preocupa torcedores em um provável rebaixamento de volta para a Série C. Se vencer hoje e os adversários tropeçarem, escapa da degola.

Escalação do Ituano hoje: José Guilherme; Pacheco, Léo, Rafael Pereira, Roberto; Kaio, Caique, Aylon, Lucas, João Victor; Chrigor. Técnico: Mazola Júnior

Palpite Brusque x Ituano

Mesmo com desempenho regular na Série B, o time do Brusque é o favorito no confronto deste sábado e deve sair de campo com a vitória em seu favor.

O elenco catarinense aparece na parte de cima da tabela e, além dos melhores resultados contra o oponente, conta com o fator casa, com a torcida presente em peso.

O time do Ituano, por outro lado, vem deixando a desejar desde o início da temporada. O grupo conquistou apenas duas vitórias e hoje deve ter muito trabalho na luta pelo resultado.