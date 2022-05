Onde assistir Brusque x Tombense ao vivo e horário da Série B (20/05)

Para se afastar da zona de rebaixamento, as equipes de Brusque e Tombense se enfrentam nesta sexta-feira, 20 de maio, em busca dos três pontos na oitava rodada da Série B do Brasileirão, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque. Confira onde assistir Brusque x Tombense ao vivo.

Onde assistir Brusque x Tombense ao vivo hoje?

O jogo entre Brusque e Tombense hoje vai passar ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de transmissão, o canal do SporTV transmite para todos os estados do Brasil o confronto da Série B nesta sexta-feira. Porém, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para acompanhar online, o pay-per-view do Premiere é uma maneira de assistir através da plataforma para celular, tablets, computador e até mesmo na smart TV.

Informações do jogo Brusque x Tombense hoje:

Data: 20/05/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque

Arbitragem: Felipe da Silva Gonçalves

Onde assistir: SporTV e Premiere

Brusque e Tombense na Série B do Brasileirão

Sem vencer por três rodadas, o Brusque vem na 15ª posição com 7 pontos, contabilizando duas vitórias, um empate e quatro derrotas neste início de temporada. Com a vitória nesta sexta-feira, o elenco consegue se provar na competição e ficar mais próximo de chegar ao G4.

Do outro lado, o Tombense segue na lanterna da Série B no Brasileirão com apenas 6 pontos, ou seja, sequer venceu até aqui na competição, apresentando seis empates e uma derrota. O time mineiro entra em campo buscando o seu primeiro triunfo para escapar do fantasma do rebaixamento.

Escalação do Brusque: Eudes Ruan de Sousa; Airton, Wallace, Bruno Aguiar, Pará; Felipe, Zé Mateus, Luiz Antônio; Diego Jardel, Júnior Todinho e Alex Sandro de Oliveira. Técnico: Wagner Santos de Souza Dias

Escalação do Tombense: Felipe Garcia; David, Ednei, Roger Carvalho, Manoel; Zé Ricardo, Rodrigo, Everton, Igor, Paulo de Souza Junior; Vinicius. Técnico: Bruno Pivetti

Último jogo Brusque x Tombense:

O último jogo entre os times de Brusque e Tombense aconteceu em 21 de novembro de 2020, pela primeira fase da Série C do Brasileirão na temporada.

Por 2 x 0, o elenco do Tombense levou a melhor com gols de Keké e Ibson.

Confira como foi um dos últimos jogos entre os times.