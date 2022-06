Onde assistir Chapecoense x Londrina ao vivo e horário da Série B (3/6)

A bola vai rolar entre as equipes de Chapecoense e Londrina nesta sexta-feira, 3 de junho, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a partir das 19h (Horário de Brasília). Jogando na Arena Condá, em Chapecó, o confronto tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir Chapecoense x Londrina hoje.

A arbitragem fica por conta de Rafael Rodrigo Klein.

Chapecoense x Londrina onde assistir ao vivo hoje?

O jogo entre Chapecoense e Londrina hoje vai passar ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, os canais do SporTV e Premiere são os responsáveis por exibirem as emoções do confronto da Série B do Brasileirão nesta sexta-feira para todo o Brasil. Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, basta sintonizar o canal em seu televisor e curtir.

Outra opção é acompanhar através do pay-per-view Premiere de maneira online ou Globo Play, seja pelo celular, tablet, computador ou até na smart TV.

SPORTV – OI: 39 / SKY: 39 e 439 / CLARO: 39 e 539 / VIVO: 39, 339, 819 e 539

PREMIERE – Sky: 230 até 244, 632 até 640 / Oi: 342 até 352, 340, 341, 353 até 357 / Vivo: 721 até 728, 150 até 159, 770 até 782 / Claro e Net: 220 até 228, 721 até 728

Como estão Chapecoense e Londrina na Série B?

Sem vencer uma partida na Série B por cinco rodadas seguidas, a equipe da Chapecoense vem na 12ª posição com 11 pontos, ou seja, venceu até aqui duas partidas, empatou cinco e perdeu também duas. Com o resultado desta sexta-feira, o elenco catarinense poderá se aproximar do G4 da competição.

Do outro lado, o Londrina aparece na 10ª posição com 11 pontos, ou seja, possui quase a mesma pontuação que o seu rival de hoje, com três vitórias, dois empates e quatro derrotas. O grupo paranaense promete suar a camisa mesmo fora de casa para garantir os três pontos e dessa maneira seguir vivo pelo acesso.

Escalação da Chapecoense: Vagner; Fernando Augusto, Frazan, Léo, Ronei; Luiz Henrique Mendes, Marcelo Freitas, Betinho, Tiago Real; Claudinho e Jonathan. Técnico: Gilson Kleina

Escalação do Londrina: Matheus Nogueira; Samuel Santos, Saimon, Gustavo Vilar, Eltinho; Jhonny Lucas, João Paulo, Mauricio Caprini, Gegé; Gabriel e Coutinho. Técnico: Adílson Batista

Palpite Chapecoense x Londrina

O confronto entre Chapecoense e Londrina nesta sexta-feira promete ser equilibrado. Tanto porque ambas as equipes possuem bons jogadores em campo, mas porque o desempenho delas é regular.

Com a mesma pontuação no campeonato, a Chape é quem possui uma pontinha de vantagem por jogar em casa, mas o empate pode ser um resultado provável na rodada.

A última vez que as equipes de Chapecoense e Londrina se enfrentaram aconteceu em 13 de setembro de 2009, pela terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

Por 1 x 1, as equipes somaram apenas um ponto aos gols, jogando no Estádio do Café, na cidade de Londrina, casa do clube paranaense.

Confira no vídeo a seguir como foi o treino da Chape para o confronto desta sexta.