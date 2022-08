Onde assistir Chapecoense x Vila Nova ao vivo e horário (29/08)

Na abertura da 27ª rodada do Brasileirão na Série B, Chapecoense e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira, 29 de agosto, a partir das 20h (horário de Brasília), na Arena Condá. Saiba onde assistir Chapecoense x Vila Nova ao vivo hoje, duas equipes que buscam se afastar do Z4 a qualquer custo.

A Chape ocupa a 14ª posição somando 29 pontos, enquanto o time do Vila Nova é o vice lanterna com 25 pontos, buscando escapar do rebaixamento.

Onde assistir Chapecoense x Vila Nova hoje

O jogo da Chapecoense e Vila Nova terá transmissão do Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Com transmissão para todo o território nacional, o pay-per-view exibe a partida da Série B do Brasileirão nesta segunda-feira, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. No entanto, o canal só está disponível por valor extra na mensalidade entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

Outra opção ao torcedor é acompanhar pelo GloboPlay, plataforma que retransmite as imagens do canal do Premiere tanto para o aplicativo do celular como tablet, computador e smart TV. O torcedor também deve assinar o produto com valores que vão de R$ 24,90 até R$ 86,90, dependendo do pacote.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Arena Condá, em Chapecó

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Classificação da Série B do Brasileirão

Já foram 26 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, então agora falta apenas 12 rodadas para o fim do calendário do futebol.

A competição é disputada em dois turnos, com 38 rodadas ao todo em pontos corridos. O Cruzeiro é o líder da competição com 57 pontos, enquanto o Bahia, Grêmio e o Vasco se garantem no G4 da competição.

Confira a seguir a classificação completa da Série B do Brasileirão.

1 Cruzeiro – 57 pontos

2 Bahia – 47 pontos

3 Grêmio – 44 pontos

4 Vasco – 42 pontos

5 Londrina – 38 pontos

6 Sport – 37 pontos

7 Ituano – 36 pontos

8 CRB – 36 pontos

9 Tombense- 36 pontos

10 Sampaio Corrêa – 34 pontos

11 Criciúma – 34 pontos

12 Ponte Preta – 33 pontos

13 Novorizontino – 32 pontos

14 Chapecoens – 29 pontos

15 Brusque – 28 pontos

16 CSA – 27 pontos

17 Operário – 26 pontos

18 Guarani – 26 pontos

19 Vila Nova – 25 pontos

20 Náutico – 21 pontos

Próximos jogos:

CHAPECOENSE:

Chapecoense x Ponte Preta – Sábado, 03/09 às 19h – Brasileirão

Londrina x Chapecoense – Sábado, 10/09 às 18h30 – Brasileirão

VILA NOVA:

Grêmio x Vila Nova – Sexta-feira, 02/09 às 21h30 – Brasileirão

Vila Nova x Guarani – Terça-feira, 06/09 às 21h30 – Brasileirão

