Confira onde assistir o jogo do Corinthians sub 20 hoje. Foto: Reprodução Rodrigo Gazzanel / Corinthians

Onde assistir Corinthians x Botafogo sub 20 ao vivo no Brasileirão - 27/04

Pela oitava rodada do grupo A no Campeonato Brasileiro, o duelo entre Corinthians x Botafogo sub 20 será disputado nesta quinta-feira, às 15h, horário de Brasília, no Parque São Jorge. Saiba onde assistir o jogo do Corinthians hoje.

O Timão ocupa a vice-liderança do grupo com 14 pontos, enquanto o Fogão está em sétimo com 10.

Assistir Corinthians x Botafogo sub 20 hoje ao vivo

A partida entre Corinthians x Botafogo sub 20 hoje será transmitida no Universo SCCP hoje. Nenhum canal de televisão vai exibir a partida nesta quinta-feira.

O torcedor pode acompanhar de graça na plataforma do Corinthians. Acesse o celular ou o tablet, Android ou iOS, procure na loja de aplicativos pelo nome e baixe. Depois, procure a transmissão ao vivo da partida.

O Corinthians não informou se vai transmitir o jogo no Youtube ou não.

Amanhã é dia de torcer pelos #FilhosDoTerrão! 🧡⚽️ Os meninos do Sub-20 enfrentam o Botafogo-RJ pelo Brasileirão da categoria! Transmissão exclusiva no Universo SCCP! Vamos, molecada! 👊 Reserve a sua entrada 👉🏽 https://t.co/RvCwvuxBSI#CorinthianNaBase#VaiCorinthians pic.twitter.com/UnGQ0nK1PB — Corinthians (@Corinthians) April 26, 2023

Escalações de Corinthians x Botafogo

Em busca do triunfo, as duas equipes devem ir a campo com o que tem de melhor no elenco. A vitória para o Corinthians coloca o clube na liderança do grupo A, enquanto o time carioca pode conseguir uma melhor colocação no grupo.

Corinthians: Kauê; Léo Mana, Renato, Guilherme Biro, Vinicius; Felipe Augusto, Giovane Nascimento, Moscardo; Vitor Meer, Bidon e Ryan.

Botafogo: Heitor; Kauê, Pedro, Antonio Villa, Devid; Sapata, Vinícius Serafim, Lucas, Rafael Lobato; Kawan e Felipe.

Oitava rodada do Brasileirão

Cinco jogos entre os dois grupos foram disputados na oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

GRUPO A

Ceará 3 x 1 RB Bragantino

Fluminense 1 x 0 Atlético MG

América MG 2 x 3 Internacional

Corinthians x Botafogo - 15h (horário de Brasília)

Cuiabá x Flamengo - 20h (horário de Brasília

GRUPO B

Cruzeiro x Fortaleza

Goiás x São Paulo

Grêmio x Atlético GO - 15h (horário de Brasília)

Santos x Bahia - 15h (horário de Brasília)

Palmeiras x Athletico PR - Sábado, 29/04 às 11h (horário de Brasília)

