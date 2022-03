Corinthians e Cruzeiro feminino hoje: onde assistir ao vivo e horário 18/03

Nesta sexta-feira, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam a partir das 20h, no Estádio do Canindé, pela terceira rodada do Brasileirão. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir o jogo do Corinthians x Cruzeiro feminino hoje.

Na última rodada, o Timão empatou com o elenco do Galo jogando fora de casa. Já a Raposa também garantiu apenas um ponto diante do Avaí.

Onde assistir Corinthians x Cruzeiro feminino hoje

O jogo do Corinthians e Cruzeiro feminino hoje vai passar ao vivo no canal SporTV, a partir das 20h (Horário de Brasília).

O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Oi, Vivo e Claro. Por isso, basta entrar em contato com algumas das citadas anteriormente para obter o serviço.

Entretanto, assinantes do GloboPlay podem assistir através do aplicativo ou site (www.globoplay.globo.com).

Escalações de Corinthians e Cruzeiro

O Corinthians vem em quinto lugar com 4 pontos, ou seja, venceu uma partida e empatou a outra no Brasileirão até aqui. O grupo é o grande favorito na temporada já que é o atual campeão, com as jogadoras do Timão vencedores de três troféus na temporada passada do futebol feminino.

Provável Corinthians: Lelê; Paulinha, Giovanna Campiolo, Tarciane, Juliette; Diany, Mariza, Miriã, Tamires; Jaqueline, Bianca Gomes

O time do Cruzeiro, entretanto, só marcou dois empates até o momento na competição até aqui. Por isso, aparece em décimo primeiro lugar com apenas 2 pontos conquistados. O grupo entra em campo nesta sexta-feira buscando a primeira vitória para subir na classificação.

Provável Cruzeiro: Rubi; Isa Fernandes, Pires, Korina, Nine; Gabi Arcanjo, Rafa Andrade, Robinha, Mari Pires; Mariana Santos, Vanessinha

Relembre como foi o último jogo do Corinthians.

+ Brasileirão Feminino 2022: como funciona, datas e onde assistir

Jogos do Brasileirão Feminino na rodada

Pela terceira rodada do Brasileirão Feminino, oito jogos serão realizados neste fim de semana.

Corinthians x Cruzeiro – 20h

Palmeiras x Santos – 14h (Sábado, 19/03)

Grêmio x Atlético-MG – 16h (Sábado, 19/03)

Real Brasília x RB Bragantino – 15h (Domingo, 20/03)

São José x Cresspom – 15h (Domingo, 20/03)

Avaí x ESMAC – 15h (Domingo, 20/03)

Ferroviária x Flamengo – 19h (Segunda-feira, 21/03)

Internacional x São Paulo – 20h (Segunda-feira, 21/03)