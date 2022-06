Onde assistir CRB x Vila Nova hoje: canal, horário e escalações (11/06)

Ambas as equipes buscam os três pontos para escapar da zona de rebaixamento na Série B do Brasileirão

Buscando os três pontos para escapar da zona de rebaixamento, as equipes de CRB e Vila Nova se enfrentam neste sábado, 11 de junho, a partir das 16h30 (horário de Brasília). O jogo será realizado no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela décima segunda rodada da Série B do Brasileirão. Saiba onde assistir CRB x Vila Nova hoje.

Onde assistir CRB x Vila Nova hoje ao vivo na TV?

O jogo entre CRB e Vila Nova hoje na Série B vai passar no Premiere, pay-per-view.

Com transmissão exclusiva, o torcedor pode acompanhar o confronto da Série B do Brasileirão neste sábado em qualquer estado do país. Porém, o pacote de canal está disponível por assinatura em operadoras de TV paga.

Se preferir, pode acessar o aplicativo para celular, tablet, computador e na smart TV, assim como o Globo Play, serviço de streaming da TV Globo para assinantes.

Informações do jogo do CRB x Vila Nova hoje:

Data: 11/06/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió, em Alagoas

Arbitragem: Leonardo Willers

Onde assistir: Premiere

CRB é o primeiro da zona de rebaixamento

Com três vitórias conquistadas até aqui, o CRB é o primeiro time na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição com 11 pontos. O elenco alagoano tropeçou na última rodada diante do Cruzeiro, mas conseguiu bons resultados na temporada com dois empates e seis derrotas.

O problema principal é na defesa, acumulando 15 gols já sofridos na competição.

Para o jogo deste sábado, Wellington Carvalho foi expulso na última partida e cumpre suspensão.

Escalação do CRB hoje: Diogo Silva; Gilvan, Gum, Reginaldo; Yago, Guilherme Romão, Uillian Correia, Raul Prata; Richard, Bezerra e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista

Vila Nova sem vencer por cinco rodadas

O time do Vila Nova, assim como o seu adversário, também está na zona de rebaixamento. Entretanto, os goianos estão praticamente afundados na degola com apenas um 10 pontos na 19ª posição da tabela. Até aqui, o grupo só marcou uma vitória, sete empates e três derrotas, acumulando cinco rodadas seguidas sem vencer.

O resultado positivo hoje tira o grupo da degola, mas devem contar também com tropeços dos rivais na rodada.

Escalação do Vila Nova hoje: Tony; Moacir, Rafael Donato, Renato, Jefferson; Rafael Victor, Arthur, Wagner, Matheuzinho, Dyego; Daniel Amorim. Técnico: Dado Cavalcanti

Palpites CRB x Vila Nova

O elenco do CRB é quem deve sair com a vitória no confronto deste sábado pela Série B do Brasileirão. O grupo alagoano tem a vantagem de jogar em casa, além de contar com melhor desempenho com relação ao rival.

O Vila Nova, por outro lado, perdeu três jogos a menos, além de contar com um gol a mais no saldo de gols. Por isso, promete dar muito trabalho ao adversário dentro de campo.