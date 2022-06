Onde assistir Criciúma x Brusque ao vivo, horário e escalações (17/06)

Pela décima terceira rodada da Série B do Brasileirão, o Criciúma recebe o Brusque nesta sexta-feira, 17 de junho, no Estádio Heriberto Hülse, na cidade de Criciúma, a partir das 19h (Horário de Brasília). Valendo os três pontos na rodada, saiba onde assistir Onde assistir Criciúma x Brusque ao vivo ao vivo hoje.

Onde assistir Criciúma x Brusque ao vivo hoje ao vivo?

O jogo do Criciúma e Brusque hoje será transmitido no SporTV e Premiere.

Os canais só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura, ou seja, apenas assinantes tem o poder de acompanhar o jogo do Brasileirão Série B ao vivo nesta sexta-feira.

Para o torcedor que quer assistir ao seu time do coração, a opção é entrar em contato e tornar-se assinante ou obter as emissoras em sua programação. Se preferir, pode também se tornar membro do Globo Play, serviço de streaming da Globo, para assistir através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Data: 17/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, na cidade de Criciúma

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes

Onde assistir Criciúma x Brusque: SporTV e Premiere

Criciúma e Brusque na Série B do Brasileirão

O Criciúma vem apresentando uma recuperação extremamente significativa na Série B. Depois de vencer o Sampaio Corrêa e a Chapecoense nas últimas rodadas, pulou para a 6ª posição com 18 pontos, colecionando quatro vitórias, quatro empates e também quatro derrotas. Por isso, o resultado positivo hoje é tão importante se quiser brigar pelo acesso.

Do outro lado, o Brusque vive uma situação completamente diferente. Em 14º lugar com 13 pontos, coleciona quatro vitórias, um empate e sete derrotas, ou seja, corre contra o tempo para se afastar da zona de rebaixamento e assim continuar na segunda divisão ou até brigar no G4.

Escalação do Criciúma: Gustavo; Hermes, Rayan, Rodrigo Fagundes, Claudio Coelho; Léo Costa, Rômulo da Silva, Arlison; Dantas, Marquinhos Gabriel e Bilú. Técnico: Claudio Tencati

Escalação do Brusque: Jordan Esteves; Pará, Bruno Aguiar, Wallace, Airton; Zé Mateus, Ruan, Wagner, Alvaro; Jailson e Júnior Todinho. Técnico: Luan Carlos

Palpites Criciúma x Brusque

Não apenas por jogar em casa, mas também pelo fato de ter os melhores números no embate, o Criciúma é o grande favorito a vencer hoje.

O elenco do Tigre deve sair de campo com os três pontos, mas deverá enfrentar um forte oponente até o fim da partida. Isso porque o Brusque briga para se afastar da degola e, por isso, deverá utilizar todas as suas principais armas no elenco principal.

O ataque do Criciúma, entretanto, vem sendo mortal até aqui, com catorze gols marcados, mas uma defesa que apresenta muitos furos.