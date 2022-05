Onde assistir Ferroviário x São José ao vivo e horário da Série C (07/05)

Equipes disputam os três pontos neste sábado, pela quinta rodada da Série C do Brasileirão, para alcançar a parte de cima da tabela

Prontos para entrar na zona de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro, as equipes de Ferroviário e São José se enfrentam neste sábado, a partir das 15h, pelo horário de Brasília, no Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza, pela quinta rodada da temporada. Confira onde assistir Ferroviário x São José ao vivo o confronto.

Onde assistir Ferroviário x São José ao vivo?

O jogo entre Ferroviário e São José hoje vai ser transmitido ao vivo no NSports, a partir das 15h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o pay-per-view NSports é o grande responsável por exibir todas as emoções do jogo da Série C do Brasileirão neste sábado. A plataforma está disponível somente para assinantes em todos os lugares do Brasil.

Para ter acesso, você deve acessar o site (www.nsports.com.br), encontrar a aba sobre a Série C, escolher o pacote que melhor segue os seus interesses e tornar-se membro. O TV Nsports está disponível no computador, no celular para Android e iOS e também no tablet.

Informações do jogo do Ferroviário x São José hoje:

Data: 07/05/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza

Arbitragem: Alisson Sidnei Furtado

Onde assistir: NSports

Ferroviário e São José na Série C do Brasileirão

Colecionando duas vitórias consecutivas nas últimas rodadas, o Ferroviário entra em campo neste sábado com toda a confiança necessária para atingir a parte de cima da tabela na Série C do Brasileirão. Em 10º lugar com 6 pontos, o clube do Ceará contabiliza duas vitórias e duas derrotas.

Enquanto isso, o time do São José, do Rio Grande do Sul, aparece na 12ª posição com 5 pontos, ou seja, o grupo também tem como principal objetivo entrar para a zona de classificação da tabela, buscando garantir a sua vaga para a próxima fase em busca do acesso até a Série B.

Escalação de Ferroviário x São José:

Provável escalação de Ferroviário: Jonathan; Yuri, Vitão, Fredson, Emerson, Emerson Souza; Wagninho, Alemão, Maicon Assis; Dudu e Edson Cariús. Técnico: Roberto Fonseca

Provável escalação de São José: Fábio Rampi; Samuel, Tiago Pedra, Jadson, Fabiano; Marcelo, Lissandro, Crystopher, Cristiano; Vini Moura e Sillas. Técnico: Paulo Henrique Marques

Retrospecto de Ferroviário x São José

FERROVIÁRIO:

Ferroviário 1 x 0 Botafogo PB (Série C do Brasileirão)

Atlético CE 0 x 1 Ferroviário (Série C do Brasileirão)

Ferroviário 1 x 3 ABC (Série C do Brasileirão)

SÃO JOSÉ-RS: