Onde assistir Fortaleza x Athletico PR hoje e horário do Brasileirão (12/06)

Pela décima primeira rodada do Brasileirão, as equipes de Fortaleza e Athletico se enfrentam neste domingo, 12 de junho, na Arena Castelão, na cidade de Fortaleza. Com o início programado para a partir das 19h (Horário de Brasília), o confronto tem transmissão ao vivo. Dessa maneira, descubra onde assistir Fortaleza x Athletico PR hoje

Onde assistir Fortaleza x Athletico PR hoje ao vivo?

O jogo entre Fortaleza e Athletico PR hoje será transmitido ao vivo no SporTV e Premiere.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, os canais vão exibir a programação do Brasileirão neste domingo ao vivo para todos os estados do Brasil.

Se preferir, pode acompanhar de maneira online pela plataforma do Globo Play, Canais Globo ou também no Premiere pelo celular, tablet, computador e até na smart TV.

Informações do jogo do Fortaleza x Athletico PR hoje:

Data: 12/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, na cidade de Fortaleza, no Ceará

Arbitragem: André Luiz de Freitas Castro

Onde assistir: SporTV e Premiere

Fortaleza quer escapar da lanterna

Mesmo campeã da Copa do Nordeste, o começo de temporada no Brasileirão para o Fortaleza não está nada fácil. O clube se mantém na lanterna com apenas 6 pontos, contabilizando uma vitória, três empates e seis derrotas na competição. Nas últimas duas rodadas, entretanto, conseguiu a sua primeira vitória contra o Flamengo e um empate contra o Goiás.

O elenco não tem novas baixas no jogo de hoje.

Escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Marcelo Benevenuto, Titi, Ceballos; Lucas Crispim, Felipe, Hércules, Yago Pikachu; Lucas Lima, Moisés e Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Athletico PR perto da liderança do Brasileirão

O Athletico mantém uma boa sequência no Brasileirão, com quatro rodadas sem perder. O elenco aparece na 3ª posição com 16 pontos, colecionando cinco vitórias, um empate e quatro derrotas no campeonato. Com o resultado positivo neste domingo, pode continuar brigando para alcança a liderança cada vez mais.

Pablo e Pedro Henrique cumprem suspensão, enquanto Thiago Heleno, Marlos e Vitinho seguem lesionados e em trabalho de recuperação.

Escalação do Athletico PR: Bento; Khellven, Hernández, Matheus Felipe, Abner; Hugo Moura, Matheus Fernandes, David Terans; Babi, Pedro Rocha e Cuello. Técnico: Felipão

Palpite Fortaleza x Athletico PR

Sem dúvidas, o Athletico Paranaense é o grande favorito a conquistar os três pontos no jogo deste domingo, pelo Brasileirão.

Jogando em casa, o Fortaleza promete pressionar os adversários do começo até o apito final em busca dos três pontos. Nas últimas rodadas, o elenco conseguiu uma melhora significativa, mas ainda pode ficar atrás do placar.

O Athletico, por outro lado, tem melhor desempenho no Brasileirão e deve sair com a vitória no jogo de hoje.