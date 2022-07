Onde assistir Goiás x Coritiba hoje ao vivo e horário Brasileirão (30/7)

Goiás e Coritiba se enfrentam neste sábado, 30 de julho, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Valendo a 20ª rodada do Brasileirão na Série A, confira onde assistir Goiás x Coritiba hoje ao vivo para todos os estados do país.

As equipes estão no meio da tabela de classificação com o mesmo número de pontos.

Onde assistir Goiás x Coritiba hoje ao vivo

A partida será transmitida pelo pay-per-view Premiere. Outra opção é o Globo Play, que retransmite o jogo de futebol ao vivo.

Disponível para todos os estados do Brasil, o Premiere pode ser acessado apenas em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view oferece ao torcedor diferentes canais de futebol no pacote por valor extra na mensalidade.

Online, onde assistir Goiás x Coritiba hoje ao vivo apenas no Globo Play, serviço de streaming disponível no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Goiás x Coritiba hoje:

Data: 30/07/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia

Arbitragem:

VAR:

Onde assistir Goiás x Coritiba hoje ao vivo : Premiere e Globo Play

Goiás e Coritiba no Brasileirão

Sem vencer no Brasileirão por três rodadas, o Goiás segue na 14ª posição com 22 pontos, cinco vitórias, sete empates e sete derrotas. O elenco comandado por Jair Ventura possui a 5ª defesa mais vazada na competição, com 25 gols sofridos dentro e fora de casa, além de mostrar desempenho inferior dentro e como visitante.

Do outro lado, o Coritiba vem na 13ª posição com 22 pontos. Com seis vitórias, quatro empates e nove derrotas, o grupo paranaense conseguiu a vitória na rodada passada diante do Cuiabá, mas ainda permanece na parte de baixo da tabela. Segunda defesa mais vazada no Brasileirão, o Coxa entra em campo neste sábado disposto a dar a volta por cima. Thonny Anderson foi expulso na rodada passada e por isso é desfalque do Coxa hoje.

Rodada do Brasileirão hoje

Dez jogos serão realizados durante a 20ª rodada do Brasileirão na Série A, válidos pela primeira rodada do segundo turno na competição.

Todas as vinte equipes entram em campo, sob destaque dos encontros de Palmeiras e Ceará, Corinthians e Botafogo e o jogo entre Athletico e São Paulo.

Confira a seguir todos os jogos de hoje e a rodada completa do Brasileirão.

Sábado (30/07):

Goiás x Coritiba – 16h30

Ceará x Palmeiras – 16h30

Corinthians x Botafogo – 19h

Flamengo x Atlético GO – 20h30

Domingo (31/07):

Athletico PR x São Paulo – 16h

Internacional x Atlético MG – 16h

Cuiabá x Fortaleza – 18h

América MG x Avaí – 18h

RB Bragantino x Juventude – 19h

Segunda-feira (01/08):

Santos x Fluminense – 20h

+ Bandeiras de mastro nos estádios de SP estão permitidas; veja regra