Onde assistir Guarani e Brusque hoje: transmissão e horário (24/07)

Equipes buscam os três pontos neste domingo com o principal objetivo de escapar da da zona de rebaixamento

Quer saber onde assistir Guarani e Brusque hoje? Neste domingo, 24 de julho, as equipes se enfrentam pela vigésima rodada da Série B do Brasileirão. Com a bola rolando às 11h (Horário de Brasília), o palco do confronto vai ser o Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Confira a seguir onde assistir o jogo de hoje.

O Guarani vem de empate com a Chapecoense, enquanto o Brusque também empatou com o Grêmio.

Onde assistir Guarani e Brusque hoje ao vivo?

O SporTV, Premiere e o Globo Play transmitem o jogo do Guarani e Brusque hoje, a partir das 11h (Horário de Brasília), neste domingo pela rodada da Série B do Brasileirão.

Sem transmissão pela televisão aberta, os canais são as únicas opções para o torcedor que quer acompanhar de perto o duelo de futebol. No entanto, só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

A opção de onde assistir Guarani e Brusque hoje online é pelo Globo Play, plataforma de streaming, para celular, tablet, computador e até na smart TV.

O Guarani chegou a mostrar reação, mas ainda permanece na vice-lanterna da Série B. Com 18 pontos, ocupa a 19ª posição da tabela com três vitórias, nove empates e sete derrotas. Jogando em casa, o grupo paulista terá o apoio da torcida em peso, mas com muita pressão em cima dos jogadores.

Do outro lado, o Brusque conseguiu arrancar um empate com o Grêmio na rodada passada, mas não vence há três rodadas na competição. Em 12º lugar com 22 pontos, o grupo contabiliza seis vitórias, quatro empates e nove derrotas na temporada, onde marcou catorze gols apenas e sofreu 18, dentro e fora de casa. Por isso, o futebol apresentando dentro dos gramado preocupa os torcedores.

Como está a classificação da Série B do Brasileirão 2022?

Trinta e oito rodadas são disputadas na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O torneio dá quatro vagas para a primeira divisão, enquanto as últimas quatro são rebaixadas para a terceira divisão do futebol brasileiro.

Cruzeiro, Vasco, Grêmio e Bahia dominam a parte de cima.

1 Cruzeiro – 42 pontos

2 Vasco – 35 pontos

3 Bahia – 34 pontos

4 Grêmio – 33 pontos

5 Tombense – 28 pontos

6 Sport – 27 pontos

7 Londrina – 26 pontos

8 Novorizontino – 26 pontos

9 Sampaio Corrêa – 25 pontos

10 CRB – 25 pontos

11 Criciúma – 24 pontos

12 Brusque – 22 pontos

13 Chapecoense – 22 pontos

14 Ponte Preta – 22 pontos

15 Operário – 20 pontos

16 Ituano – 20 pontos

17 CSA – 20 pontos

18 Náutico – 18 pontos

19 Guarani – 18 pontos

20 Vila Nova – 14 pontos