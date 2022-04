Onde assistir Ituano x Bahia hoje (29/04) ao vivo? Canal e horário do jogo

Onde assistir Ituano x Bahia hoje (29/04) ao vivo? Canal e horário do jogo

Nesta sexta, Ituano e Bahia entram em campo para disputar a quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu. Se você quer saber onde assistir Ituano x Bahia hoje ao vivo, confira a seguir no texto.

Pela 9ª posição, o time paulista busca os três pontos nesta sexta para subir na tabela e buscar o seu lugar na zona de classificação principal. Do outro lado, o time de Guto Ferreira se mantém na liderança com 10 pontos, com dois de vantagem ao segundo colocado.

Onde assistir Ituano x Bahia ao vivo hoje?

Onde assistir o jogo do Ituano x Bahia hoje? O canal do SporTV e pay-per-view Premiere vão transmitir a partida ao vivo, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Somente na TV por assinatura, o SporTV transmite o jogo desta sexta para todos os estados do país. Isso quer dizeru que apenas assinantes conseguem acompanhar na televisão.

O Premiere também só funciona para assinantes da TV paga. Entretanto, você pode tornar-se membro no site (www.premiere.globo.com) e assistir pelo aplicativo ou até smart TV.

Informações do jogo do Ituano x Bahia hoje:

Data: 29/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu

Onde assistir: SporTV e Premiere

+ Pode trabalhar na Copa do Mundo ou o trabalhador tem folga?

Escalação de Ituano x Bahia

Escalação do Ituano: José Pegorari, Mário Sérgio, Bernardo Schappo, Pacheco, Léo, Rafael Pereira, Kaio, Lucas, J.V, Papagaio e Aylon

Escalação do Bahia: Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignacio da Silva, Luiz Otávio, Luiz Henrique, Emerson Santos, Patrick, Rildo, Daniel, Marco Antonio e Matheus Alvarenga

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo do Bahia.

Últimos jogos de Ituano e Bahia

Ituano:

Ituano 0 x 0 CSA (Série B)

Ituano 3 x 1 Vila Nova (Série B)

Sport 1 x 0 Ituano (Série B)

Bahia:

Bahia 0 x 0 Azuriz (Copa do Brasil)

CSA 1 x 1 Bahia (Série B)

Bahia 1 x 0 Sampaio Corrêa (Série B)

Aproveite e siga o DCI no Google News