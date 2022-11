Onde assistir jogo do Corinthians hoje ao vivo no Brasileirão - 02/11/2022

Onde assistir jogo do Corinthians hoje ao vivo no Brasileirão – 02/11/2022

Flamengo e Corinthians se reencontram nesta quarta-feira após a conquista do Rubro-Negro na final da Copa do Brasil em outubro. O Clássico das Nações é válido pela 35ª rodada do Brasileirão às 21h30 (Horário de Brasília), onde o jogo do Corinthians hoje vai ser no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Confira todos os detalhes da transmissão no site a seguir.

Onde assistir jogo do Corinthians hoje ao vivo

O jogo do Corinthians hoje tem transmissão da Globo e Premiere, às 21h30 (Horário de Brasília) ao vivo por todo o Brasil.

O torcedor de qualquer lugar do Brasil pode assistir o clássico nacional na TV aberta hoje, menos para o estado do SP e CE ao vivo. Luis Roberto narra a partida e Ana Thaís Matos e Júnior comentam.

Para quem mora entre os dois estados, dá para assistir também no Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura com narração de Gustavo Villani ao lado dos comentaristas Pedrinho e Renata Mendonça.

Para acompanhar pelo celular dá para sintonizar a plataforma GloboPlay, disponível no aplicativo também no tablet, computador ou smartv ou site para todos os torcedores.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, Premiere e GloboPlay no aplicativo ou www.globoplay.globo.com

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

>>>> Vítor Pereira renovação: técnico deve continuar no Corinthians? VOTE

Informações de Flamengo x Corinthians hoje

Campeão da Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Corinthians no Clássico das Nações pela reta final da temporada. Em terceiro lugar com 61 pontos, contabiliza 18 vitórias, sete empates e nove derrotas. Já classificado para a Libertadores, o elenco apenas cumpre tabela com time reserva na escalação.

O Corinthians, por outro lado, ainda está na busca por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Em quinto lugar com 58 pontos conquistados em 16 vitórias, dez empates e oito derrotas na competição. Mesmo fora de casa, o time alvinegro é o favorito a disputa porque deve colocar os jogadores titulares em campo.

Na final da Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Corinthians na disputa de pênaltis pela partida de volta.

Escalações:

Escalação do Flamengo: Hugo Souza; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas; João Gomes, Pulgar, Victor Hugo; Everton Cebolinha, Marinho e Matheus França.

Escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz, Renato Augusto; Mateus Vital, Yuri Alberto e Róger Guedes.

+ Quantas Libertadores o Corinthians tem? Relembre a conquista

Último jogo de Flamengo x Corinthians

A última partida entre Flamengo e Corinthians foi disputada em 19 de outubro de 2022, na temporada atual, pela partida de volta na final da Copa do Brasil.

Por 1 x 1 no tempo normal, os times disputaram os pênaltis e, por 6 a 5, o Flamengo tornou-se campeão da competição na temporada.

Por toda a história, o Clássico das Nações aconteceu em 147 oportunidades, de acordo com o portal do Meu Timão, com vantagem de 61 vitórias para o Flamengo, 32 empates e 54 triunfos ao elenco alvinegro.

Veja os bastidores do último clássico entre as equipes.



