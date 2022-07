Onde assistir jogo do Galo hoje ao vivo (21/07): transmissão e horário

Onde assistir jogo do Galo hoje ao vivo? A equipe mineira visita o Cuiabá nesta quinta-feira, 21 de julho, a partir das 19h (Horário de Brasília), pela décima oitava rodada do Brasileirão. Jogando na Arena Pantanal, na cidade de Cuiabá, confira onde assistir o jogo de hoje.

Enquanto o Atlético briga pela liderança, o Peixe precisa se afastar da zona de rebaixamento.

Onde assistir jogo do Galo hoje ao vivo?

O jogo do Galo hoje ao vivo vai passar no SporTV, Premiere e Globo Play, a partir das 19h (Horário de Brasília), nesta quinta-feira pela rodada do Brasileirão.

Sem transmissão por canal aberto, os canais do Premiere e SporTV são a única maneira de acompanhar o jogo de futebol hoje. No entanto, estão disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura.

Online, onde assistir o jogo do Galo hoje ao vivo vai ser no Globo Play, plataforma de streaming, disponível no aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Horário : 19h (Horário de Brasília)

SporTV, Premiere e Globo Play Local : Arena Pantanal, em Cuiabá

: Arena Pantanal, em Cuiabá Arbitragem : Jean Pierre Goncalves Lima

: Jean Pierre Goncalves Lima VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Segundo clube fora da zona de rebaixamento, o Cuiabá permanece na 15ª posição com 19 pontos, totalizando cinco vitórias, quatro empates e oito derrotas. O elenco não faz uma boa campanha com apenas treze gols marcados, enquanto sofreu dezoito gols. Por isso, vê a partida desta quarta-feira como a oportunidade de escapar da degola. Na última rodada, o Cuiabá perdeu para o Palmeiras por 1 a 0.

Do outro lado, o Atlético Mineiro é vice-líder do Brasileirão com 31 pontos, com possibilidade de assumir a liderança provisoriamente. No entanto, o Galo tem que torcer por uma derrota do Palmeiras nesta quinta-feira, já que possui dois pontos de vantagem. Com oito vitórias, sete empates e duas derrotas, o elenco mineiro promete força total em campo.

Na última rodada, venceu o Botafogo fora de casa por 1 a 0, com gol de Zaracho.

ÚLTIMOS JOGOS DE ATLÉTICO MG:

Atlético MG 0 x 0 São Paulo – Brasileirão

Flamengo 2 x 0 Atlético MG – Copa do Brasil

Botafogo 0 x 1 Atlético MG – Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS DE CUIABÁ:

Avaí 1 x 2 Cuiabá – Brasileirão

Cuiabá 2 x 0 Botafogo – Brasileirão

Palmeiras 1 x 0 Cuiabá – Brasileirão

Jogos da rodada do Brasileirão

Dez jogos são válidos pela décima oitava rodada do Brasileirão. Oito confrontos, no entanto, já foram realizados durante a semana na terça e quarta-feira.

Nesta quinta, o Atlético entra em campo contra o Cuiabá, enquanto o Palmeiras quer se manter na liderança do Brasileirão.

Ceará 1 x 0 Avaí

RB Bragantino x Fortaleza

Goiás x Fluminense

Athletico PR x Atlético GO

Flamengo x Juventude

Internacional x São Paulo

Santos x Botafogo

Corinthians x Coritiba

Cuiabá x Atlético MG – 19h

América MG x Palmeiras – 20h

