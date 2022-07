Onde assistir Juventude x Goiás hoje e horário ao vivo (17/07)

Abrindo a décima sétima rodada do Brasileirão neste domingo, 17 de julho, confira onde assistir Juventude x Goiás hoje ao vivo. Com início às 11h (Horário de Brasília), as equipes disputam no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com transmissão ao vivo para todo o país. Confira a seguir onde vai passar e todas as informações.

O time catarinense busca os três pontos para escapar da zona de rebaixamento, enquanto os visitantes tem a oportunidade de alcançar a parte de cima com a vitória.

Onde assistir Juventude x Goiás hoje?

O jogo do Juventude x Goiás hoje vai passar no Premiere e Globo Play, a partir das 11h (Horário de Brasília), neste domingo pela rodada do Brasileirão.

Com transmissão exclusiva, apenas o canal do Premiere é quem vai transmitir o jogo deste domingo para todos os estados do país ao vivo. O pay-per-view, no entanto, é um pacote de canais de futebol disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Online, onde assistir Juventude x Goiás hoje vai ser no Globo Play, disponível na plataforma de streaming para celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Onde assistir Juventude x Goiás hoje: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Vinicius Gonçalves Dias Araujo / VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA)

Como chegam Juventude x Goiás para o jogo de hoje?

Vice-lanterna do Brasileirão com 12 pontos, o Juventude soma duas vitórias, seis empates e oito derrotas em dezesseis confrontos disputados até aqui. Sem vencer uma partida por sete rodadas, o elenco catarinense promete colocar os seus principais jogadores para buscar a vitória. No entanto, mesmo se vencer hoje, não deixa a zona de rebaixamento.

Na última rodada do Brasileirão, o Juventude empatou em 2 a 2 com o Coritiba, no Couto Pereira.

Por outro lado, o Goiás vai muito bem no campeonato. Ocupando a 12ª posição da tabela com 20 pontos, o elenco de Jair Ventura contabiliza cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas com dezesseis gols marcados e 19 sofridos, número que preocupa os torcedores. No meio da semana, o grupo foi eliminado das oitavas de final da Copa do Brasil ao perder por 3 a 0 pelo Atlético Goianiense.

Últimos jogos Juventude x Goiás – onde assistir Juventude x Goiás

Juventude 3 x 5 Goiás – 12/10/2018 – Série B

Goiás 1 x 1 Juventude – 22/06/2018 – Série B

Goiás 1 x 0 Juventude – 17/10/2017 – Série B

Jogos do Brasileirão na rodada

Cinco jogos serão realizados neste domingo, 17 de julho de 2022, pela décima sétima rodada do Brasileirão. Cada um dos confrontos é válido pelo primeiro turno da competição.

Abrindo a rodada, o Juventude recebe o Goiás, enquanto o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, a sensação do futebol brasileiro, reencontra o seu antigo time, o São Paulo.

Confira a seguir todos os jogos da rodada.

Athletico PR x Internacional

Avaí x Santos

Flamengo x Coritiba

Corinthians x Ceará

Domingo, 17/07: – Onde assistir Juventude x Goiás hoje

Juventude x Goiás – às 11h

São Paulo x Fluminense – às 16h

Botafogo x Atlético MG – às 18h

Atlético GO x Fortaleza – às 18h

América MG x RB Bragantino – às 19h

Segunda-feira, 18/07:

Palmeiras x Cuiabá – às 20h

Leia também: Quando Vidal estreia no Flamengo? Confira provável data