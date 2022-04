Onde assistir Juventude x RB Bragantino ao vivo e horário (11/04/2022)

Nesta segunda-feira, Juventude e RB Bragantino se enfrentam a partir das 20h (Horário de Brasília), pela primeira rodada do Brasileirão Série A em 2022, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Confira as informações e saiba onde assistir Juventude x RB Bragantino ao vivo.

Onde assistir Juventude x RB Bragantino ao vivo

O jogo do Juventude e RB Bragantino hoje vai ser transmitido no pay-per-view Premiere, a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

A única maneira de acompanhar o jogo do Brasileirão nesta segunda-feira é através do Premiere, pay-per-view da Rede Globo.

Outra opção é o torcedor acompanhar através do Premiere. A plataforma está disponível em operadoras de TV por assinatura, pelos valores de R$49,90 ou R$89,90.

Também é possível obter acesso por aplicativo ou no próprio site, em Android ou iOS, assim como tablets, smartphone e computador.

Informações de onde assistir Juventude x RB Bragantino hoje

Data: 11/04/2022

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA)

Assistente 1: Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR)

Assistente 2: Rafael Trombeta (PR)

Quarto Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Árbitro de Vídeo: Rafael Traci (SC)

Escalação do jogo do Juventude e RB Bragantino hoje

Escalação do Juventude: César, Rodrigo Soares, Paulo Miranda, Rafael Forster, William Matheus, Jadson, Darlan, Chico, Capixaba, Pitta e Ricardo Bueno

Escalação do RB Bragantino: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Luan Candido, Helinho, Eric Ramires, Jadsom, Sorriso, Ytalo e Hyoran

Pelo Campeonato Gaúcho este ano, o Juventude não conseguiu bons resultados e sequer se classificar para a fase eliminatória da competição. Agora, joga em casa nesta segunda-feira na estreia do Brasileirão, buscando a vitória para reverter os placares ruins da temporada seja como for.

Do outro lado, o Bragantino estreou com vitória na Libertadores em cima do Colo-Colo, enquanto no Paulistão foi eliminado na semifinal pelo Palmeiras. Disputando mais um ano no Campeonato Brasiliero Série A, promete fazer bonito.

Últimos jogos do Juventude x RB Bragantino

O último jogo entre as equipes de Juventude e RB Bragantino foi em 30 de novembro de 2021, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro na temporada anterior. Por 1 a 0, o time do Juventude venceu a partida.

Dessa maneira, confira a seguir os últimos jogos entre Juventude e RB Bragantino.

Juventude 1 x 0 RB Bragantino – 30/11/2021 – Brasileirão

RB Bragantino 1 x 2 Juventude – 14/08/2021 – Brasileirão

RB Bragantino 3 x 2 Juventude – 22/09/2009 – Brasileirão Série B

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

