Onde assistir Londrina x Brusque ao vivo na Série B e horário (14/05)

Pela sétima rodada da Série B no Campeonato Brasileiro, as equipes de Londrina e Brusque entram em campo para disputar os três pontos neste sábado (14/05), a partir das 11h (Horário de Brasília), no Estádio do Café, na cidade de Londrina, no Paraná. Confira a seguir onde assistir Londrina x Brusque ao vivo.

Onde assistir Londrina x Brusque hoje na Série B?

O jogo do Londrina e Brusque hoje será transmitido no Premiere (Pay-per-view), a partir das 11h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o PPV da Globo é quem exibe as emoções do confronto na Série B do Brasileirão neste sábado. Você pode acompanhar nos canais de operadoras por assinatura ou online pelo aplicativo.

O Premiere está disponível para celular, tablets, computador e até mesmo na smart TV. Você também pode ter acesso pelo GloboPlay se for assinante.

Informações do jogo Londrina x Brusque hoje:

Data: 14/05/2022

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Café, na cidade de Londrina, no Paraná

Arbitragem: Paulo Henrique Schleich

Onde assistir: Premiere

Londrina e Brusque no Brasileirão Série B

O Londrina volta a jogar a Série B depois da goleada do Bahia no último fim de semana. O time paranaense ocupa a 18ª posição com 5 pontos, ou seja, está na zona de rebaixamento da competição. Se quiser afastar o fantasma da degola deve aproveitar o fator casa neste sábado e brigar até o fim pelos três pontos.

Do outro lado, o Brusque faz uma campanha melhor mesmo depois de empatar com a Chapecoense na última rodada. Em 12º lugar com 7 pontos, o grupo contabiliza duas vitórias, um empate e três derrotas neste início de temporada. Por isso, deve manter a sua escalação titular e entrar com toda força no lado ofensivo mesmo fora de casa.

Escalações de Londrina x Brusque:

Provável escalação do Londrina: Matheus Nogueira; Luan Henrique, Saimon, Augusto, Felipe; João Paulo, Luiz Gustavo da Silva; Luiz Carlos Paulino, Coutinho, Caprini e Gabriel. Técnico: Adílson Batista

Provável escalação do Brusque: Eudes Ruan; Pará, Wallace, Bruno Aguiar, Airton; Potiguar, Jailson, Luiz Antônio; Diego Jardel, Alex Sandro e Júnior Todinho. Técnico: Wagner Santos

Retrospecto de Londrina x Brusque:

Brusque 0 x 0 Londrina (Série B 2021)

Londrina 0 x 1 Brusque (Série B 2021)

Londrina 2 x 1 Brusque (Série B 2020)

Confira como foi um dos últimos jogos entre os times.