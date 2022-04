Onde assistir Londrina x Novorizontino ao vivo hoje e horário (21/04)

Pela terceira rodada da Série B, o Londrina recebe o Novorizontino nesta quinta, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. Saiba a seguir onde assistir Londrina x Novorizontino.

O Londrina perdeu para o Criciúma, enquanto o Novorizontino empatou com o Vila Nova.

Onde assistir Londrina x Novorizontino

Onde assistir Londrina x Novorizontino hoje vai ser no SporTV e Premiere, às 19h, pelo horário de Brasília.

A disputa nesta quinta-feira será através do canal SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura. Se preferir, pode assistir no pay-per-view Premiere.

Porém, se você não tem os canais da TV fechada em casa, então pode adquirir o Premiere de maneira avulsa para acompanhar no computador ou até mesmo no celular.

Basta acessar o portal (www.premiere.globo.com), preencher com o seu cadastro e, por R$49,90 ou R$89,90, tornar-se membro da plataforma

Data: 21/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Café, na cidade de Londrina, no Paraná

Onde assistir: SporTV e Premiere

Londrina e Novorizontino na Série B do Brasileirão

Em quinto lugar com 4 pontos, o Londrina tem uma campanha regular na Série B. No fim de semana, tropeçou contra o Criciúma e, por isso. Por isso, a vitória nesta quinta é totalmente importante já que tem a possibilidade de se aproximar do G4 e ficar perto do acesso.

Já o Novorizontino, rebaixado para a segunda divisão no Campeonato Paulista, busca melhorar o desempenho de todas as maneiras. Disputando a Série B pela primeira vez, o clube só jogou uma partida e ficou no empate diante do Vila Nova. Agora, corre atrás da primeira vitória.

Escalação do Londrina x Novorizontino

Escalação do Londrina:​ Victor Bernardes, Felipe, Saimon, Augusto, Samuel Santos, Lucas, João Paulo, Eltinho, Marcinho, Mauricio Caprini e Gabriel

Escalação do Novorizontino: Giovanni, Romário, Walber, Joílson, Lepu, Lucas Tocantins, Bruno Silva, Bocheca, Douglas Baggio, Danielzinho e Qurino

Confira no vídeo como foi o primeiro jogo do Londrina na Série B.

