Onde assistir Londrina x Vila Nova ao vivo e horário hoje (29/04)

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 29 de abril, pela quinta rodada da Série B do Brasileirão

Nesta sexta-feira, Londrina e Vila Nova se enfrentam a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina, pela quinta rodada da Série B do Brasileirão. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Londrina x Vila Nova ao vivo hoje.

Onde assistir Londrina x Vila Nova?

O jogo do Londrina x Vila Nova hoje vai passar no SporTV e Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

O canal do SporTV transmite a partida nesta sexta para todos os estados do Brasil através das operadoras de TV por assinatura. Isso significa que apenas assinantes podem acompanhar através da televisão.

O Premiere, por outro lado, também só funciona para assinantes da TV paga. Entretanto, você pode tornar-se membro no site (www.premiere.globo.com) e assistir pelo aplicativo ou até smart TV.

Informações do jogo do Londrina x Vila Nova hoje:

Data: 29/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Café, em Londrina

Onde assistir: SporTV e Premiere

Em 11º lugar com 4 pontos, o Londrina não faz um bom início de temporada na Série B. Com uma vitória, um empate e duas derrotas, o grupo paranaense busca os três pontos nesta sexta-feira para subir na classificação e atingir a zona de classificação em busca do acesso.

Do outro lado, o Vila Nova vive um momento complicado. Em 17º com 3 pontos, o grupo ainda não venceu na Série B do Brasileirão, integrando a zona de rebaixamento da competição neste momento. Por isso, a equipe deve manter a escalação principal para entrar em campo hoje.

Escalação de Londrina x Vila Nova

Escalação do Londrina: ​Matheus Nogueira, Felipe, Saimon, Augusto, Samuel Santos, Lucas, João Paulo, Jean, Douglas Coutinho, Gabriel e Mauricio Caprini

Escalação do Vila Nova: Pedro Henrique, Donato, Alex da Silva, Renato, Moacir, Arthur, Victor, Matheuzinho, Wagner, Andrade e Daniel Amorim

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo do Londrina.

Últimos jogos de Londrina e Vila Nova

Londrina:

Criciúma 1 x 0 Londrina (Série B)

Londrina 1 x 1 Novorizontino (Série B)

Cruzeiro 1 x 0 Londrina (Série B)

Vila Nova:

Fluminense 3 x 2 Vila Nova (Copa do Brasil)

Ituano 3 x 1 Vila Nova (Série B)

Vila Nova 1 x 1 Tombense (Série B)

