Onde assistir Manaus x São José RS ao vivo e horário da Série C (22/05)

Neste domingo, 22 de maio, a equipe do Manaus pode assumir a liderança se vencer o São José, em confronto válido pela sétima rodada da Série C do Brasileirão, a partir das 16h (horário de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Manaus x São José RS hoje.

Onde assistir Manaus x São José RS ao vivo?

O jogo do Manaus e São José RS hoje será transmitido ao vivo no NSports, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o serviço de streaming NSports exibe para todo o Brasil a partida da Série C do Brasileirão neste domingo. Entretanto, somente assinantes tem acesso ao serviço.

Pelo valor de R$89,90 à vista, a plataforma disponibiliza mais de 80 jogos através do site oficial (brasileiraoseriec.nsports.com.br) tanto pelo computador como também no aplicativo.

Informações do jogo Manaus x São José RS hoje:

Data: 22/05/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Arena da Amazônia, em Manaus

Arbitragem: Zandick Gondim Alves

Onde assistir: NSports

Manaus e São José RS na Série C do Brasileirão

Ocupando a terceira posição com 11 pontos, o time do Manaus tem a oportunidade de atingir a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo se vencer o confronto e o Mirassol, que também entra em campo, não vencer o seu desafio. A diferença é de dois pontos entre os dois, assim como o Botafogo da Paraíba.

Do outro lado, o São José aparece na 13ª posição com 8 pontos, colecionando duas vitórias, dois empates e duas derrotas neste início de temporada. Com os três pontos garantidos neste domingo, o elenco do Rio Grande do Sul pode atingir as primeiras posições rumo até as classificações.

Escalação do Manaus: Matheus Inácio; Weriton, Claudinho, Paulo Sérgio, Rayne; Renan, Felipe Baiano, Gilson, Luiz Felipe, Roney; Hélio Paraíba. Técnico: Evaristo Piza

Escalação do São José RS: Fábio; Samuel, Tiago Pedra, Jadson, Lissandro; Marcelo, Sillas, Crystopher, Cristiano; Gabriel Lima e Maradona. Técnico: Paulo Henrique Marques

Últimos jogos de Manaus e São José RS

As equipes nunca se enfrentaram na história da competição.

MANAUS:

Vitória 1 x 0 Manaus (30/04 – Série C)

Manaus 0 x 0 Confiança (07/05 – Série C)

Floresta 0 x 1 Manaus (14/05 – Série C)

SÃO JOSÉ RS: