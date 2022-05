Onde assistir Náutico x CSA ao vivo, horário e escalação da Série B (19/5)

Disputando a oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, as equipes de Náutico e CSA se enfrentam nesta quinta-feira, 19 de maio, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife. Confira onde assistir Náutico x CSA ao vivo.

Onde assistir Náutico x CSA ao vivo?

O jogo do Náutico e CSA hoje será transmitido ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de transmissão do Brasileirão da Série B, o canal do SporTV exibe nesta quinta-feira o confronto ao vivo para todos os estados do Brasil. Porém, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view, disponível no formato de canais ou então de maneira online através dos aplicativos para celular, tablets, computador e até mesmo na smart TV.

Informações do jogo Náutico x CSA hoje:

Data: 19/05/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife, em Pernambuco

Arbitragem: Edina Alves Batista (FIFA)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Náutico e CSA na Série B do Brasileirão

Sem vencer por três rodadas, o Náutico ocupa neste momento a 15ª posição da tabela com 7 pontos. A partida desta quinta-feira é extremamente importante ao elenco pernambucano já que precisa se afastar completamente da degola e assim buscar o G4 da competição.

Do outro lado, o CSA vê o jogo desta quinta-feira como a oportunidade única de deixar a zona de rebaixamento e brigar na parte de cima da classificação. Em 18º lugar com 7 pontos, o elenco contabiliza uma vitória, quatro empates e duas derrotas.

Provável escalação do Náutico: Lucas Perri; Bryan, Cleidson, Bruno, Ailton; Ralph, Djavan, Amarildo, Rhaldney Norberto, Luis Phelipe; Jean Carlos. Técnico: Roberto Fernandes

Provável escalação do CSA: Marcelo Carne; Lucas Alexandre, Lucão, Werley, Diego Renan; Didira, Lourenço, Giva, Gabriel, Osvaldo; Bruno Mezenga. Técnico: Mozart

Último jogo de Náutico x CSA:

As equipes de Náutico e CSA se enfrentaram pela última vez em 20 de fevereiro de 2022, pela primeira fase da Copa do Nordeste.

Por 3 x 1, a equipe do CSA levou a melhor com gols de Marcel, Giva e Geovane. Já Juninho Carpina descontou.

Confira como foi o último jogo entre os times.