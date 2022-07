Onde assistir Náutico x Londrina hoje na TV e horário ao vivo (23/07)

Pela abertura do returno, onde assistir Náutico x Londrina hoje? As equipes se enfrentam neste sábado, 23 de julho, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife. A partida é válida pela vigésima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Confira a seguir onde assistir o jogo de hoje.

O Náutico perdeu para a Ponte Preta, enquanto o Londrina venceu o Sampaio Corrêa na última rodada.

Onde assistir Náutico x Londrina hoje ao vivo?

Os canais do SporTV e o Premiere vão passar Náutico x Londrina hoje, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), neste sábado pela rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sem transmissão pelo canal aberto, o torcedor deve assistir ao confronto através dos canais do SporTV e o Premiere, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view, entretanto, deve ser acessado somente por valor extra na mensalidade.

Online, onde assistir Náutico x Londrina hoje será transmitido no Globo Play, plataforma de streaming, disponível somente para celular, tablet, computador e smart TV.

Horário : 18h30 (Horário de Brasília)

: 18h30 (Horário de Brasília) Local : Estádio dos Aflitos, em Recife, no Pernambuco

: Estádio dos Aflitos, em Recife, no Pernambuco Onde assistir Náutico x Londrina hoje: SporTV, Premiere e Globo Play

SporTV, Premiere e Globo Play Arbitragem : Antônio Dib Moraes de Sousa

: Antônio Dib Moraes de Sousa VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Sem vencer por três rodadas seguidas, o Náutico ocupa a 18ª posição com 18 pontos, sendo o terceiro penúltimo colocado dentro da zona de rebaixamento. O elenco pernambucano contabiliza quatro vitórias, seis empates e nove derrotas, enquanto o desempenho do grupo não convence a torcida com dezessete gols e vinte e quatro sofridos.

Do outro lado, o Londrina vem na 7ª posição com 26 pontos, apresentando bons resultados dentro de campo. Com sete vitórias, cinco empates e sete derrota, o grupo paranaense espera alcançar a parte de cima nas próximas rodadas e quem sabe entrar para o G-4 da competição.

Quais são os jogos da Série B hoje?

Pela vigésima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, dez jogos serão realizados no fim de semana, começando na sexta-feira e seguindo até a segunda-feira, 25 de julho de 2022.

O destaque fica para o confronto entre Cruzeiro e Bahia, além de Grêmio e Ponte Preta e também o próprio Vasco e Vila Nova.

Confira todos os jogos da rodada a seguir.

Sampaio Corrêa x Sport

Cruzeiro x Bahia – 16h

Grêmio x Ponte Preta – 16h30

Vila Nova x Vasco – 16h30

Náutico x Londrina – 18h30

Ituano x Chapecoense – 19h

CRB x Novorizontino – 20h30

Guarani x Brusque – Domingo, 24/07 às 11h

Criciúma x CSA – Segunda-feira, 25/07 às 19h

Operário x Tombense – Segunda-feira, 25/07 às 19h

