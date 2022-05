Onde assistir Novorizontino x Ituano ao vivo e horário da Série B

Neste sábado, Novorizontino e Ituano entram em campo para disputar a sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a partir das Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, a partir das 19h (Horário de Brasília). Confira a seguir onde assistir Novorizontino x Ituano ao vivo.

Onde assistir Novorizontino x Ituano ao vivo?

O jogo entre Novorizontino e Ituano tem transmissão ao vivo do Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com exibição exclusiva, o SportV, canal da Rede Globo, exibe através dos canais disponíveis entre as operadoras por assinatura o jogo da Série B do Brasileirão neste sábado.

Para assistir, você deve ser assinante da TV paga ou, então, acompanhar através do aplicativo Premiere, com a opção de acompanhar através do aplicativo, no computador, tablet ou até mesmo pela Smart TV.

Se for assinante GloboPlay, pode assistir na própria plataforma.

Informações de Novorizontino x Ituano hoje:

Data: 07/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte

Arbitragem: Rodolpho Toski (FIFA)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Novorizontino e Ituano na Série B do Brasileirão

O elenco do Novorizontino conquistou a sua primeira vitória na Série B diante do CRB, em partida atrasada realizada na quarta-feira. Ocupando a 12ª posição com 6 pontos, o elenco paulista contabiliza uma vitória, três empates e uma derrota, podendo subir na tabela se garantir os três pontos neste sábado.

Do outro lado, o Ituano vem na 5ª posição com 8 pontos, com duas vitórias, dois empates e uma derrota até o momento nesta edição. Mesmo fora de casa, o clube promete escalar os principais jogadores e entrar com toda força necessária para buscar a vitória para assumir a vice-liderança.

Prováveis escalações de Novorizontino x Ituano:

Escalação de Novorizontino: Giovanni; Ligger, Rodolfo, Romário, Albuquerque; Jhony, Bochecha, Lepu, Danielzinho; Lucas Tocantins e Quirino. Técnico: Allan Rodrigo Aal

Escalação de Ituano: José Guilherme Pegorari; Pacheco, Léo, Schappo, Roberto; Jiménez, Lucas, Kaio, Aylon, Gerson Magrão; Papagaio. Técnico: Mazola Júnior

Últimos jogos Novorizontino x Ituano

Ituano 2 x 0 Novorizontino (Campeonato Paulista)

Novorizontino 0 x 0 Ituano (Série C)

Ituano 1 x 3 Novorizontino (Série C)

Confira um dos últimos jogos entre os times.