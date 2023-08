Onde assistir o jogo do Corinthians feminino no Brasileirão - 27/08

Onde assistir o jogo do Corinthians feminino no Brasileirão – 27/08

Pela primeira rodada da semifinal do Brasileirão, o futebol feminino apresenta o jogo do Corinthians contra o Santos neste domingo, 27 de agosto, a partir das 10h30 (de Brasília). Saiba onde assistir o jogo do Corinthians feminino hoje na semifinal.

O jogo de volta entre Corinthians feminino e Santos na semifinal do Brasileirão será no próximo sábado, 02 de setembro, no Parque São Jorge, às 16h30, horário de Brasília. Quem obter a maior marca de gols entre os dois confrontos vai para a final do torneio.

Onde vai passar o jogo do Corinthians feminino

A partida entre Santos x Corinthians feminino hoje, 27, será transmitida na Globo, exceto para a cidade de São Carlos e região, com narração de Renata Silveira e comentários de Richarlyson e Alline Calandrini, e o Sportv, em operadoras por assinatura ao vivo.

Dá para assistir a retransmissão da emissora aberta no Globoplay de forma gratuita. Acesse o aplicativo, faça o cadastro na Conta Globo e acompanhe como e onde quiser.

Santos x Corinthians - 10h30 (de Brasília)

Estádio Vila Belmiro, em Santos

Onde assistir: Globo e Sportv

Como assistir Corinthians no Globoplay?

Além da televisão, também dá para acompanhar a partida do Corinthians feminino na internet pelo Globoplay, serviço de streaming sob demanda. Não precisa ser assinante para ver a programação da Globo na plataforma porque é um canal aberto.

Dá para assistir no computador ou no aplicativo em qualquer dispositivo com acesso à internet.

Passo 1: Acesse www.globoplay.globo.com ou o aplicativo, clique em 'Entrar' à esquerda no menu e digite o login de assinante. Caso contrário, clique em 'Cadastre-se' e preencha as informações de forma gratuita.

Passo 2: Feito o cadastro na Conta Globo, retorne ao menu principal e clique em 'Agora' ou Agora na TV'.

Passo 3: Daí, escolha a programação da TV Globo para assistir em tempo real.

Como vem as equipes de Santos e Corinthians?

O clássico alvinegro paulista entre Santos e Corinthians hoje, 27, é válido pela primeira partida da semifinal do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. A derrota não significa eliminação, mas pode prejudicar o caminho até a grande final na temporada.

O Santos eliminou o Flamengo na Vila Belmiro, em junho. O primeiro jogo foi 1 a 3 para o Peixe, no Estádio Raulino de Oliveira, enquanto a volta terminou em 4 a 1 para as anfitriãs, na Vila. A arma secreta das Sereias vai ser Cristiane, principal atacante do grupo.

Já o Corinthians derrotou o Cruzeiro nas quartas de final, com 1 a 2 no primeiro jogo, no Estádio Soares de Azevedo, e 4 a 2, no Parque São Jorge, para fechar a classificação até a semifinal. O Timão obteve a melhor fase do torneio, além de ser o atual campeão sob o comando de Arthur Elias.

