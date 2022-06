Onde assistir o jogo do Galo hoje x Santos no Brasileirão e horário (11/06)

Disputando a décima primeira rodada do Brasileirão, as equipes de Atlético Mineiro e Santos se enfrentam neste sábado, 11 de junho, com a bola rolando no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partir das 19h (Horário de Brasília), o confronto será disputado ao vivo. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir o jogo do Galo hoje.

Onde assistir o jogo do Galo hoje?

Procurando saber onde assistir o jogo do Galo hoje? O torcedor pode sintonizar o Premiere, pay-per-view.

Disponível somente em operadoras por assinatura, o Premiere transmite para todos os estados do Brasil a partida do Brasileirão neste sábado. O torcedor deve entrar em contato com a sua operadora para obter o pacote completo dos canais.

Online, o pay-per-view está disponível pelo aplicativo no celular, tablet e computador, assim como o Globo Play, que também exibe futebol ao vivo para os assinantes.

Informações do jogo do Atlético MG x Santos hoje:

Data: 10/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

Onde assistir: Premiere

Atlético MG

Após a derrota do Corinthians na rodada, o Atlético se empolgou com a possibilidade de tornar-se líder mesmo que brevemente. Porém, diante do Fluminense no Maracanã, acabou derrotado por 5 x 3, resultado esmagador que deixou jogadores e torcedores desnorteados.

Agora, o clube promete usar a partida deste sábado para se recompor dentro de campo e brigar novamente na parte de cima da classificação.

Provável escalação: Everson; Rubens, Junior Alonso, Nathan, Mariano; Jair, Allan, Ademir, Nacho; Hulk e Eduardo Sasha. Técnico: Antonio Mohamed

Santos

Do outro lado, o Santos não vence por cinco partidas no Brasileirão. A situação faz com que o clube santista ligue o sinal de alerta mesmo ocupando a parte de cima da tabela, em 10º lugar com 13 pontos, colecionando até aqui três vitórias, quatro empates e três derrotas.

O resultado neste sábado coloca o grupo novamente nas primeiras posições próximo ao G4.

Provável escalação: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo, Lucas Pires; Vinicius, Rodrigo Fernández, Léo Baptistão; Ricardo Goulart, Lucas Braga e Angulo. Técnico; Fabian Busto

Palpite Atlético MG x Santos

O Atlético garante uma pequena vantagem e favoritismo no jogo deste sábado, mas o confronto ainda pode ser equilibrado entre as duas partes.

O Galo vem de derrota por goleada do Fluminense, enquanto os santistas buscam muito a vitória para virar a mesa em seu favor, sem vencer um jogo por cinco rodadas.

O que pode-se esperar com certeza é uma partida com muitos gols.

Último jogo do Atlético MG x Santos

O último jogo entre as equipes do Santos e Atlético Mineiro aconteceu em 13 de outubro de 2021, na temporada passada, em duelo válido pela 26ª rodada do Brasileirão.

Por 3 x 1, o Galo virou o placar em seu favor e garantiu os três pontos rumo ao título do campeonato. Os gols foram de Nacho e Nathan Silva. Do outro lado, Raniel descontou.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre as equipes.