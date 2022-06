Onde assistir Operário PR x Chapecoense e horário hoje (27/06)

Ambas as equipes precisam do resultado para subirem na classificação e se afastarem da degola

Procurando saber onde assistir Operário PR x Chapecoense hoje? As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (27/06), pela abertura da décima quinta rodada do Brasileirão na Série B, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. Com início a partir das 20h (Horário de Brasília), a partida tem transmissão ao vivo.

O elenco paranaense não vence há três rodadas, enquanto a Chape quer refazer o seu caminho no campeonato depois de perder para o CRB dentro de casa.

Onde assistir Operário PR x Chapecoense hoje ao vivo?

O jogo do Operário PR x Chapecoense hoje tem transmissão do Premiere, pay-per-view, a partir das 20h (Horário de Brasília).

Somente assinantes do pay-per-view tem acesso ao jogo desta segunda-feira. O torcedor deve assinar o pacote de canais sob valor extra na mensalidade. Online, a plataforma está disponível para aplicativo no celular, tablet, computador ou tablet.

Assinante Globo Play possui entrada gratuita no canal.

Informações de onde assistir Operário PR x Chapecoense hoje:

Data: 27/06/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná

Arbitragem: Maguielson Lima Barbosa / VAR: Daniel Nobre Bins

Onde assistir: Premiere

Operário PR e Chapecoense Série B do Brasileirão

O time do Operário vem na 12ª posição com dezesseis pontos, contabilizando quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas na Série B do Campeonato Brasileiro. Sem vencer por três jogos, o grupo paranaense vê a partida desta segunda-feira como a oportunidade de escapar da zona de rebaixamento e lutar por uma vaga no acesso.

Já a Chapecoense, por outro lado, vem logo atrás na 14ª posição com quinze pontos. O time catarinense caiu da primeira divisão no ano passado e agora tentará de todas as maneiras brigar na parte de cima. O desafio tem sido difícil, já que tem três vitórias, seis empates e quatro derrotas.

Escalações:

Escalação do Operário PR: Simão; Willian Macedo, Reniê, Thales; Arnaldo, Ricardinho, Tomas Bastos, Fabiano; Silvinho, Giovanni Confreste e Paulo Sérgio. Técnico: Claudinei Oliveira

Escalação da Chapecoense: Vagner; Ryan Salles, Léo, Victor Ramos, Fernando Augusto; Marcelo Freitas, Pablo Oliveira, Orejuela, Tiago Real; Chrystian Amaral e Éderson. Técnico: Gilson Kleina

Jogos da rodada do Brasileirão Série B

Dez jogos serão realizados durante a semana, começando nesta segunda-feira, 27 de junho, seguindo até a quarta-feira, no dia 29.

As vinte equipes entram em campo nesta semana, diferente da rodada passada. Cada um dos confrontos tem transmissão ao vivo pela televisão e também online. Por isso, o torcedor deve ficar atento em cada um dos duelos.

Operário PR x Chapeocense – 20h

Sampaio Corrêa x CSA – 20h

Brusque x Bahia – Terça-feira, 28/06 às 19h

Grêmio x Londrina – Terça-feira, 28/06 às 19h

Cruzeiro x Sport – Terça-feira, 28/06 às 21h30

Vila Nova x Ponte Preta – Terça-feira, 28/06 às 21h30

Guarani x Ituano – Terça-feira, 28/06 às 21h30

Náutico x Criciúma – Quarta-feira, 29/06 às 19h

CRB x Tombense – Quarta-feira, 29/06 às 21h30

Novorizontino x Vasco – Quarta-feira, 29/06 às 21h30