Onde assistir Operário PR x Ituano ao vivo e horário da Série B (21/05)

A oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro apresenta uma partida para os torcedores acompanharem. Neste sábado, 21 de maio, o Operário recebe o Ituano no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, a partir das 11h (horário de Brasília), com transmissão na TV. Confira onde assistir Operário PR x Ituano hoje.

Onde assistir Operário PR x Ituano ao vivo?

O jogo do Operário PR e Ituano hoje vai ser transmitido ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 11h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal do SporTV transmite para todos os estados do Brasil a Série B do Brasileirão o confronto da rodada neste sábado. O torcedor deve sintonizar a emissora e curtir ao vivo todos os lances.

Outra maneira de assistir é o Premiere, pay-per-view, através dos canais também na TV paga ou de maneira online, através da plataforma para celular, tablets, computador e na smart TV.

Se preferir, o Globo Play também está disponível para assinantes.

Informações do jogo Operário PR x Ituano hoje:

Data: 21/05/2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima

Onde assistir: SporTV e Premiere

Operário PR e Ituano no Brasileirão

Contabilizando duas vitórias, três empates e duas derrotas, o Operário vem na 9ª posição com 9 pontos até a edição da Série B. O elenco paranaense busca os três pontos neste sábado para se aproximar da parte de cima da tabela e consequentemente garantir o G4.

Do outro lado, o Ituano aparece na 7ª posição com os mesmos 9 pontos conquistados. A equipe paulista tem a mesma oportunidade de conquistar uma vaga na parte de cima da classificação que o seu oponente e, por isso, promete força total dentro dos gramados para levar para casa os três pontos.

Escalação do Operário PR: Vanderlei; Fabiano, Reniê, Thales, Arnaldo; Marcelo Oliveira Pinto, Giovanni, Ricardinho, Reina; Silvinho e Paulo Sérgio. Técnico: Claudinei Oliveira

Escalação do Ituano: José Guilherme Pegorari; Pacheco, Léo, Bruno Schappo, Roberto; Lucas, Rafael Pereira, Aylon, Kaio, Gerson Magrão; Papagaio. Técnico: Mazola Júnior

Últimos jogos de Operário PR e Ituano:

OPERÁRIO PR:

Sampaio Corrêa 1 x 1 Operário (30/04 – Série B do Brasileirão)

Operário 2 x 0 Criciúma (07/05 – Série B do Brasileirão)

CSA 0 x 0 Operário (14/05 – Série B do Brasileirão)

ITUANO:

Ituano 1 x 0 Bahia (29/04 – Série B do Brasileirão)

Novorizontino 2 x 1 Ituano (07/05 – Série B do Brasileirão)

Ituano 1 x 1 Grêmio (16/05 – Série B do Brasileirão)

