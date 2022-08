Onde assistir Operário PR x Náutico ao vivo e horário da Série B (5/8)

Equipes disputam o segundo turno da Série B do Brasileirão nesta sexta-feira, com transmissão ao vivo

O torcedor quer saber onde assistir Operário PR x Náutico hoje, válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Marcado para começar às 19h (Horário de Brasília) desta sexta-feira, 05/08, o jogo será realizado no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, com transmissão ao vivo.

O clube paranaense tem 21 pontos na 16ª posição, com apenas um ponto de vantagem diante do primeiro colocado da zona de rebaixamento. Já o Náutico vem na 19ª posição e tem 18 pontos.

Onde assistir Operário PR x Náutico hoje ao vivo

O jogo terá transmissão do SporTV e Premiere, a partir das sete horas da noite (horário de Brasília).

Pelo segundo turno da Série B do Brasileirão, a partida será exibida para todos os estados do país através dos canais, disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view, entretanto, só pode ser acessado por valor extra na mensalidade.

Online, o serviço de streaming Globo Play retransmite a partida ao vivo na plataforma para o celular, tablet, computador ou smart TV.

Informações do jogo do Operário PR x Náutico hoje:

Data: Sexta-feira, 05/08/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná

Arbitragem: Vinicius Gonçalves Dias Araujo / VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Classificação Série B 2022

São 38 rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro, a segunda divisão do futebol, disputada em pontos corridos por dois turnos. Já foram 21 rodadas, faltando apenas 17 para terminar a temporada.

Neste momento, o Cruzeiro é o líder da competição com 46 pontos, contabilizando sete pontos de vantagem com o vice-líder, o Vasco. O torcedor deve ficar atento porque somente quatro garantem o acesso de volta para a elite.

Os quatro últimos, entretanto, vão para a terceira divisão.

Classificação Série B 2022 – onde assistir Operário PR x Náutico

1 Cruzeiro – 46 pontos

2 Vasco – 39 pontos

3 Bahia – 37 pontos

4 Grêmio – 37 pontos

5 Tombense – 32 pontos

6 Sport – 31 pontos

7 Londrina – 30 pontos

8 Sampaio Corrêa – 29 pontos

9 Criciúma – 28 pontos

10 CRB – 28 pontos

11 Novorizontino – 27 pontos

12 Ituano – 26 pontos

13 Ponte Preta – 25 pontos

14 Brusque – 24 pontos

15 Chapecoense – 24 pontos

16 Operário PR – 21 pontos

17 CSA – 20 pontos

18 Guarani – 19 pontos

19 Náutico – 18 pontos

20 Vila Nova – 18 pontos

