Onde assistir Operário x CRB (05/07): transmissão e horário hoje

Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Operário x CRB hoje! Nesta terça-feira, 5 de julho, as equipes disputam os três pontos na décima sétima rodada da Série B do Brasileirão, jogando no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Com início às 21h30 (Horário de Brasília), descubra onde assistir ao vivo.

O time paranaense tem a vantagem de jogar em casa e por isso fará de tudo para garantir os três pontos, enquanto os visitantes querem manter a invencibilidade na competição custe o que custar.

Horário : 21h30 (Horário de Brasília)

: 21h30 (Horário de Brasília) Onde assistir Operário x CRB hoje : SporTV, Premiere e Globo Play

: SporTV, Premiere e Globo Play Arbitragem: Marielson Alves Silva / VAR: Thiago Duarte Peixoto

Onde assistir Operário x CRB hoje ao vivo?

O SporTV, Premiere e Globo Play vão transmitir o jogo do Operário x CRB hoje, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), nesta terça-feira, pela rodada da Série B do Brasileirão.

Sem transmissão entre os canais da TV aberta, o torcedor terá que sintonizar uma das opções de qualquer lugar do país para curtir os melhores lances da partida ao vivo. Porém, elas só estão disponíveis entre as operadoras de TV por assinatura, sendo necessário obtê-las na programação.

Para ver online, os aplicativos do Globo Play e Premiere retransmitem as imagens do futebol para todos os usuários do país através da plataforma para celular, tablet, computador e até na smart TV.

Como estão Operário e CRB na temporada?

O time do Operário perdeu para o Brusque na última rodada. Por isso, vê a partida desta terça-feira como a oportunidade de dar a volta por cima na Série B e, dessa maneira, subir na classificação em busca do seu espaço no G4.

O principal objetivo do Operário é brigar pelo acesso mas ocupando a 12ª posição com 19 pontos, coleciona cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas. No quesito desempenho, soma apenas dezesseis gols marcados, enquanto já tomou dezoito dentro e fora de casa. A situação preocupa os torcedores.

Escalação do Operário: Vanderlei; Willian Machado, Reniê, Ronald Eugênio de Carvalho; Ricardinho, Fabiano, Arnaldo, Lucas Vital da Silva; Felipe, Reina e Juninho Brandão. Técnico: Claudinei Oliveira

O CRB, por outro lado, vem muito bem na Série B. Com invencibilidade de cinco partidas, o elenco alagoano ocupa a 10ª posiçaõ da tabela com 20 pontos, colecionando cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas. No quesito ataque, o clube deixa a desejar com apenas doze gols marcados. Já em gols sofridos o número também não é nada animador, uma vez que já sofreu 18 tentos dentro e fora de casa.

O CRB não joga outras competições na temporada, focando-se 100% na disputa pela vaga até o G4 para brigar pelo acesso.

Escalação do CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Gilvan, Raul Prata; Uillian Correia, Wallace Madeira, Fabinho, Longuine; Richard e Gabriel.

Pelo seu desempenho até aqui, o CRB é o favorito no duelo desta terça-feira. O time alagoano soma cinco rodadas sem perder na Série B e, mesmo jogando fora de casa, deve faturar os três pontos.

O Operário conta com a força da torcida em seu favor no confronto da abertura na rodada mas, por mostrar falhas em sua campanha e principalmente no futebol dentro das quatro linhas, terá de trabalhar muito para conseguir se firmar perante os rivais.

O CRB também vive o mesmo dilema, mesmo com os resultados favoráveis.

