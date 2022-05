Onde assistir Operário x Criciúma ao vivo; horário e escalações hoje

Abrindo a sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, Operário e Criciúma se enfrentam a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. Para não perder nenhum lance da partida, saiba onde assistir Operário x Criciúma ao vivo.

Onde assistir Operário x Criciúma ao vivo?

O jogo do Operário e Criciúma hoje vai ser transmitido ao vivo no Premiere, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o pay-per-view Premiere exibe todas as emoções do jogo da Série B do Brasileirão neste sábado, pela sexta rodada da temporada.

Para não perder nada do embate, você pode assistir tanto pela TV, através de operadoras por assinatura, como pelo aplicativo para celular, tablets, computador ou até mesmo pelo Globo Play e Canais Globo se já for assinante da plataforma.

Informações do jogo Operário x Criciúma hoje:

Data: 07/05/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa

Arbitragem: Marielson Alves Silva

Onde assistir: Premiere

Operário e Criciúma na Série B do Brasileirão

Acumulando três rodadas sem vencer, o Operário entra em campo neste sábado buscando pontuar para conseguir subir na classificação e se afastar da zona de rebaixamento. Em 15º lugar com 5 pontos, o grupo paranaense coleciona um ponto, dois empates e duas derrotas.

Do outro lado, o Criciúma vem em 11º lugar com 6 pontos, ou seja, marcou até aqui na edição uma vitória, três empates e uma derrota na Série B. Se conseguir levar para casa os três pontos em seu favor, pode ficar próximo do G4 e quem sabe ocupar a zona de classificação nas próximas rodadas.

Escalações de Operário x Criciúma:

Provável escalação do Operário: Vanderlei; Fabiano, Willian, Alemão, Lucas Mendes; Ricardinho, Oliveira, Tomas Bastos; Felipe, Paulo Sérgio e Felipe Garcia. Técnico: Claudinei Oliveira

Provável escalação do Criciúma: Gustavo; Hermes, Zé Marcos, Rodrigo Fagundes, Salvático; Arilson, Léo Costa, Mateus; Negueba, Thiago Alagoano e Bilú. Técnico: Claudio Tencati

Últimos jogos Operário x Criciúma

Operário 1 x 0 Criciúma (Série B)

Criciúma 1 x 2 Operário (Série B)

Criciúma 1 x 1 Operário (Copa do Brasil)

Confira a seguir como foi o último jogo entre os dois times.