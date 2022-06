Onde assistir Ponte Preta x Londrina ao vivo e horário da Série B (11/06)

Equipes estão empatadas com 12 pontos cada, no meio da tabela do Brasileirão, disputando a rodada neste sábado

Em confronto direto, as equipes de Ponte Preta e Londrina se enfrentam pela décima segunda rodada da Série B do Brasileirão neste sábado, 11 de junho. Com a bola rolando a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, descubra onde assistir Ponte Preta x Londrina ao vivo hoje.

Onde assistir Ponte Preta x Londrina hoje?

Quer saber onde assistir Ponte Preta x Londrina hoje? O canal do Premiere é quem transmite ao vivo.

Disponível somente em operadoras por assinatura, o pay-per-view só está disponível aos torcedores que comprarem o pacote por valor extra na mensalidade. Para saber mais, procure o site (www.premiere.globo.com) ou entre em contato com a sua operadora.

Se preferir, pode acompanhar de maneira online pelo aplicativo no celular, tablet ou computador, ou pelo Globo Play, serviço de streaming da TV Globo na smart TV.

Informações do jogo do Ponte Preta x Londrina hoje:

Data: 11/06/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas

Arbitragem: Paulo Henrique Schleich

Onde assistir: Premiere

Ponte Preta vem de vitória

A equipe da Ponte venceu o Ituano na última rodada, pronta para afastar o desempenho ruim dentro de campo na Série B do Brasileirão. Em 13º lugar com doze pontos, o elenco de Campinas contabiliza até aqui três vitórias, três empates e cinco derrotas.

Escalação da Ponte Preta hoje: Caique França; Artur, Fábio Sanches, Thiago Oliveira, Bernardo; Leonardo, Fraga, Ramon; Fessin, Lucca e Danilo. Técnico: Hélio dos Anjos

Londrina busca o G4

Na última rodada, o elenco do Londrina tropeçou diante do Tombense dentro de casa. Com o resultado da partida, estacionou na 14ª posição também com 12 pontos, colecionando três vitórias, três empates e quatro jogos perdidos no total. Se vencer o confronto deste sábado, pode se aproximar da parte de cima da tabela enquanto torce por tropeços dos rivais.

Jhonny Lucas foi expulso na última rodada e por isso é desfalque ao time paranaense hoje.

Escalação do Londrina hoje: Matheus; Samuel Santos, Denilson, Gustavo Vilar, Eltinho; Caprini, João Paulo, Gegê; Douglas Coutinho, Matheus Lucas e Gabriel. Técnico: Adilson Batista

Palpite Ponte Preta x Londrina

Talvez este seja um dos confrontos mais equilibrados da rodada neste sábado. Ambas as equipes tem o mesmo número de pontos, além do desempenho regular nos gramados da Série B.

A Ponte tem a vantagem de jogar em casa, mas o elenco paranaense não vai ficar atrás do placar mesmo fora de casa principalmente porque tem melhor saldo de gols em comparação ao seu rival.

O embate é um resultado provável entre os dois. Porém, é provável que ambos os times busquem jogo até o minuto final.