Onde assistir Real Brasília x Corinthians feminino hoje no Brasileirão - 02/04

O Corinthians feminino entra em campo neste domingo (02) para enfrentar o Real Brasília. No Estádio Defelê, a partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e tem início marcado para 15h (Horário de Brasília). Saiba como assistir ao jogo ao vivo hoje.

O Timão se mantém na liderança com 15 pontos com 100% de aproveitamento. Já o Brasília está em 13º lugar com três pontos dentro da zona de rebaixamento.

Assistir jogo do Corinthians feminino hoje

O jogo do Corinthians feminino hoje terá transmissão do canal TV Real Brasília e Corinthians TV no Youtube ao vivo e de graça para todo o país.

Quando nenhum canal de TV exibe a partida do Brasileirão Feminino, os clubes tornam-se responsáveis pela transmissão dos jogos no Brasileirão. A plataforma de vídeos do Youtube está disponível de graça no site e também nos aplicativos em dispositivos móveis.

Escalações de Real Brasília x Corinthians

Para o confronto deste domingo, as escalações de Corinthians e Real Brasília deverão ser a seguinte:

Real Brasília: Ana Lúcia; Lay, Isabela, Nene, Durango; Petra, Damiana, Gabrielly, Juliana; Karla e Carol

Corinthians: Lelê; Paulinha, Giovana Campiolo, Mariza, Yasmim; Ju Ferreira, Luana Bertolucci, Victoria Albuquerque; Gabi Portilho, Tamires e Jheniffer.

Quem é a artilheira do Corinthians?

As jogadoras Jheniffer, Victoria e Jaqueline são as artilheiras do Corinthians no Brasileirão Feminino. As atletas estão empatadas na artilharia do campeonato com quatro gols cada.

Jheniffer acertou as redes contra a Ferroviária, Real Ariquemes e Ceará. Já Vic marcou em duelos contra o Ceará, Grêmio e Ferroviária. Para fechar a conta, Jaque fez contra a Ferroviária, Ariquemes e Ceará.

Na liderança da artilharia estão Nathane, do Bahia, Aline, da Ferroviária, e Giovanna, do Flamengo, com cinco gols marcados cada.

Qual foi o último título do Corinthians?

Quem é a nova treinadora do Real Brasília?

O time do Distrito Federal anunciou Camillla Orlando como a nova treinadora do time feminino para o restante da temporada. A profissional estreia ao lado do auxiliar Hugo Macedo neste domingo, contra o Timão.

Camilla passou pelo time feminino do RB Bragantino em 2020 e 2021, além de treinar equipes no futebol dos Emirados Árabes Unidos, segundo o portal Meu Timão.

A treinadora substituiu Adilson Galdino.

Confira o anúncio.

CONTRATO FECHADO ✍️ A treinadora Camilla Orlando será a nova comandante do time feminino para a temporada 2023. pic.twitter.com/erf2VaKbDA — Real Brasília Futebol Clube (@realbrasiliaofc) March 29, 2023



