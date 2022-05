Onde assistir Remo x Mirassol ao vivo, horário e escalações da Série C

Enquanto o time do Mirassol briga na liderança, o time do Remo para chegar até a zona de classificação do Brasileirão na Série C

Disputando a sexta rodada da Série C do Brasileirão, Remo e Mirassol entram em campo neste domingo, 15 de maio, a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Evandro Almeida, em Belém, no Pará. Confira a programação completa e saiba onde assistir Remo x Mirassol ao vivo.

Onde assistir Remo x Mirassol ao vivo hoje?

O jogo do Remo e Mirassol hoje será transmitido no streaming DAZN, a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

A plataforma do DAZN transmite com exclusividade o jogo da Série C do Brasileirão neste domingo para todos os estados do Brasil. Para assistir ao vivo, é necessário obter uma conta e tornar-se membro.

Você pode assistir os jogos através do DAZN no site (www.dazn.com) pelo valor de R$19,90, ou se preferir pelo celular, tablets e até na smart TV.

Informações do jogo Remo x Mirassol hoje:

Data: 15/05/2022

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Evandro Almeida, em Belém, no Pará

Arbitragem: Rodrigo Batista Raposo

Onde assistir: DAZN

Prováveis escalações de Remo x Mirassol:

Provável escalação do Remo: Vinicius; Kevin, Daniel Felipe, Marlon; Leonan, Anderson Uchôa, Albano, Marciel, Fernandinho; Erick Flores e Brenner. Técnico: Bonamigo

Provável escalação do Mirassol: Jeferson; Duarte, Gustavo, Sam, Daniel; Rhuan, Osman, Paulinho, Gleyson; Camilo e Negueba. Técnico: Ricardo Catalá

Remo e Mirassol na Série C do Campeonato Brasileiro

Eliminado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, o Remo volta as suas atenções para a disputa na Série C do Campeonato Brasileiro. Ocupando a 11ª posição com 7 pontos, o elenco paraense contabiliza duas vitórias, um empate e também duas derrotas neste começo de temporada, podendo alcançar a zona de classificação com os três pontos hoje.

Do outro lado, o Mirassol pode reassumir a liderança da Série C se garantir a vitória neste domingo. Diante de um forte oponente e jogando fora de casa, o clube do interior paulista promete manter a sua escalação principal para manter-se com 100% de aproveitamento.

Últimos jogos de Remo e Mirassol

REMO:

Confiança 0 x 2 Remo (01/05 – Série C)

Brasil de Pelotas 1 x 0 Remo (07/05 – Série C)

Cruzeiro 1 x 0 ( 5 x 4 ) (12/05 – Copa do Brasil)

MIRASSOL:

Mirassol 1 x 1 Paysandu (25/4 – Série C)

Figueirense 0 x 2 Mirassol (01/05 – Série C)

Mirassol 1 x 0 Campinense (07/05 – Série C)

Acompanhe as últimas notícias da Série C no DCI.