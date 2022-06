Onde assistir Sampaio Corrêa x CSA ao vivo e horário hoje (27/06)

Pela Série B do Campeonato Brasileiro, saiba onde assistir Sampaio Corrêa x CSA hoje. Pela abertura da décima quinta rodada na competição, as equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 27 de junho, com início a partir das 20h (Horário de Brasília). O palco do confronto vai ser o Estádio Castelão de São Luís, na cidade de São Luís. Saiba onde assistir ao vivo e o que esperar da partida.

O time anfitrião tem apenas quatro vitórias até aqui, sem vencer duas partidas seguidas nas últimas semanas. Os alagoanos, por outro lado, não vencem há cinco rodadas na Série B do Brasileirão.

Onde assistir Sampaio Corrêa x CSA hoje ao vivo?

O jogo do Sampaio Corrêa x CSA hoje vai ser transmitido no Premiere, pay-per-view, a partir das 20h (horário de Brasília).

O pacote de canais do Premiere só está disponível em operadoras de TV por assinatura, sob valor extra na mensalidade. Nesta segunda, o torcedor deve entrar em contato com a operadora para assistir o futebol.

Online, o aplicativo do Premiere e Globo Play transmitem a Série B do Brasileirão no celular, computador, tablet ou na smart TV.

Informações de onde assistir Sampaio Corrêa x CSA hoje:

Data: 27/06/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Castelão de São Luís, na cidade de São Luís, no Maranhão

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima / VAR: José Cláudio Rocha Filho (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Sampaio Corrêa x CSA na Série B do Brasileirão

Após o empate com a Ponte Preta, o time do Sampaio Corrêa estacionou na 13ª posição com dezesseis pontos, contabilizando quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas na temporada da Série B. Se vencer a partida desta segunda-feira aí pula até cinco posições na tabela.

Escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Lucas Hipólito Cavalcante, Nilson, Allan Godói, Matheus da Silva Duarte; Leandro Ferreira, André, Pimentinha, Rafael Vila; Ygor Catatau e Poveda. Técnico: Leonardo Condé

Do outro lado, o CSA conseguiu tirar um ponto contra o Grêmio sob o comando do novo técnico Alberto Valentim, mas não o suficiente para escapar da parte de baixo da tabela. Na 15ª posição com apenas quinze pontos, o elenco alagoano busca se afastar da degola enquanto tem duas vitórias, nove empates e três derrotas.

Escalação do CSA: Marcelo Carne; Lucão, Ton, Lucas Alexandre Marques Otaviano, Diego Renan; Giva, Geovane, Lourenço, Gabriel; Osvaldo e Rodrigues Silva. Técnico: Alberto Valentim

Jogos da rodada da Série B do Brasileirão

Todas as vinte equipes entram em campo para disputar a décima quinta rodada da Série B do Brasileirão.

O destaque fica com o encontro do Cruzeiro e Sport, além do Novorizontino e Vasco, realizado no interior paulista, com oportunidade para os dois times. Já o Grêmio joga diante do Londrina.

Operário PR x Chapeocense – 20h

Sampaio Corrêa x CSA – 20h

Brusque x Bahia – Terça-feira, 28/06 às 19h

Grêmio x Londrina – Terça-feira, 28/06 às 19h

Cruzeiro x Sport – Terça-feira, 28/06 às 21h30

Vila Nova x Ponte Preta – Terça-feira, 28/06 às 21h30

Guarani x Ituano – Terça-feira, 28/06 às 21h30

Náutico x Criciúma – Quarta-feira, 29/06 às 19h

CRB x Tombense – Quarta-feira, 29/06 às 21h30

Novorizontino x Vasco – Quarta-feira, 29/06 às 21h30