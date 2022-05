Onde assistir Sampaio Corrêa x Operário ao vivo e horário hoje (30/04)

Neste sábado, Sampaio Corrêa e Operário entram em campo para disputar a quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com a bola rolando às 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio Castelão de São Luís. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir Sampaio Corrêa x Operário hoje.

Os anfitriões buscam a vitória no confronto deste sábado para subir na classificação rumo à parte de cima da classificação. Já os visitantes vem logo atrás na tabela e, por isso, também buscam se afastar da parte de baixo.

Onde assistir Sampaio Corrêa x Operário ao vivo?

O jogo do Sampaio Corrêa e Operário hoje vai ser transmitido no Premiere, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o pay-per-view transmite a partida deste sábado para todos os estados do país através das operadoras de TV por assinatura.

Se você tem interesse de acompanhar, basta acessar o site (www.premiere.globo.com) e encontrar os melhores preços para ter a transmissão da plataforma. Assinante GloboPlay pode assistir se obter o Premiere no pacote.

Informações do jogo do Sampaio Corrêa x Operário hoje

Data: 30/04/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Castelão de São Luís

Arbitragem: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Onde assistir: Premiere

Em 11º lugar na tabela com quatro pontos, o Sampaio busca a vitória neste sábado de qualquer maneira já que precisa subir na classificação e garantir uma vaga na zona de classificação. Até aqui, o grupo tem uma vitória, um empate e dois empates.

Do outro lado, o Operário vem logo atrás na 13º lugar com quatro pontos, o mesmo número na pontuação até o momento. Dessa maneira, o elenco também precisa da vitória se quiser afastar da zona de rebaixamento para subir e ir atrás do acesso.

Escalação de Sampaio Corrêa x Operário

Escalação do Sampaio Corrêa:​ Luiz Daniel, Lucas Hipólito, Joecio, Nilson, Thiago Ennes, Mauricio Silva, André, Matheus da Silva, Vila, Renatinho e Eronildo

Escalação do Operário: Vanderlei, Arnaldo, Thales, Reniê, Fabiano, André Lima, Fernando, Reina, Ricardinho, Thomaz e Paulo Sérgio

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

