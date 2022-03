Onde assistir Santos x Corinthians feminino hoje e horário 27/03

Neste domingo, Santos e Corinthians entram em campo a partir das 11h (Horário de Brasília), pela quarta rodada do Brasileirão Feminino, no Estádio Vila Belmiro, em Santos. A seguir, confira onde assistir Santos x Corinthians feminino hoje.

Na última rodada, o elenco santista vem de derrota para o Palmeiras, enquanto o Timão venceu o Cruzeiro jogando em casa.

Onde assistir Santos x Corinthians feminino hoje

O jogo do Santos e Corinthians hoje vai passar na BAND, a partir das 11h, no horário de Brasília para todo o Brasil ao vivo.

A emissora da BAND transmite ao vivo o jogo do futebol feminino para todo o Brasil, com narração de Isabelly Morais, comentários de Alline Calandrini, Milene Domingues e reportagem de Bianca Molina.

Se preferir, o torcedor pode assistir através do site oficial da Band (www.band.uol.com.br) com a retransmissão do canal.

Escalações do jogo do Santos e Corinthians

Provável escalação do Santos: Vivi, Bruninha, Tayla, Kaká, Bia Menezes, Brena, Ana Carla, Fernanda, Ketlen, Gi Oliveira e Cristiane

Provável escalação do Corinthians: ​Lelê, Paulinha, Giovanna Campelo, Andressa Pereira, Juliete, Diany, Mariza, Tamires, Miriã, Jaqueline e Bianca

O time feminino do Santos vem em décima primeira posição com 3 pontos, ou seja, venceu uma partida e perdeu outras duas que disputou até o momento no Brasileirão. Agora, tem a oportunidade de subir na classificação e, quem sabe assim, lutar pela parte de cima.

Enquanto isso, o Corinthians aparece na quarta posição do Brasileirão com 7 pontos, ou seja, venceu as duas partidas que jogou e empatou outra. Querendo manter-se na zona de classificação, espera contar com o resultado no jogo deste domingo seja como for, com as melhores jogadoras em campo.

Jogos do Brasileirão Feminino hoje

Cinco jogos serão realizados neste domingo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino na Série A.

Santos x Corinthians – 11h

Atlético-MG x Avaí – 11h

São Paulo x Grêmio – 15h

Esmac x São José – 15h

Ferroviária x Internacional – 18h

