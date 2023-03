Onde assistir São Paulo x Atlético GO sub 20 hoje no Brasileirão - 23/03

É a vez do São Paulo receber o Atlético GO nesta quinta-feira, 23 de março, pela quarta rodada na primeira fase do Brasileirão Sub 20. Com início às 15h (horário de Brasília), o duelo será no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia, com transmissão ao vivo e gratuita.

Pelo grupo B, o Tricolor ocupa a 7ª posição com três pontos. Já o Dragão segue na lanterna sem pontos marcados.

Onde vai passar jogo do São Paulo sub 20 hoje

O jogo do São Paulo sub-20 hoje tem transmissão no São Paulo TV no Youtube, ao vivo para todos os estados do Brasil nesta quinta-feira. É de graça e o torcedor não paga nada para assistir.

O Youtube é uma plataforma de vídeos 100% gratuita. Dá para assistir no computador ou nos aplicativos para celular, tablet e smartv. Basta acessar a plataforma, encontrar o link ao vivo, dar play e curtir do conforto da sua casa.

Quantos brasileiro sub-20 o São Paulo tem?

O São Paulo nunca venceu o Campeonato Brasileiro Sub-20. O Tricolor chegou até a final em 2021, mas perdeu para o Internacional.

Em 2017 o São Paulo terminou em terceiro lugar. Estas foram as melhores marcas do clube paulista na competição da categoria de base.

Quais são os próximos jogos do São Paulo Sub-20?

Pelo grupo B, o São Paulo tem pela frente desafios contra o Grêmio, Athletico e Fortaleza.

São Paulo x Grêmio - 5ª rodada

Quarta-feira, 29/03 às 20h, em Cotia

Athletico PR x São Paulo - 6ª rodada

Quinta-feira, 06/04 às 15h, em Curitiba

São Paulo x Fortaleza - 7ª rodada

Sem data e horário definidos, em Cotia

Goiás x São Paulo - 8ª rodada

Sem data e horário definidos, em Goiás

Grupos do Brasileirão

Vinte equipes jogam o Campeonato Brasileiro Sub 20.

GRUPO A

1 Corinthians - 7 pontos

2 América MG - 6 pontos

3 Flamengo - 6 pontos

4 Cuiabá - 5 pontos

5 Internacional - 5 pontos

6 Botafogo - 4 pontos

7 Atlético MG - 3 pontos

8 Ceará - 3 pontos

9 Fluminense - 2 pontos

10 RB Bragantino - 0 pontos

GRUPO B

1 Bahia - 9 pontos

2 Santos - 7 pontos

3 Palmeiras - 6 pontos

4 Cruzeiro - 6 pontos

5 Grêmio - 6 pontos

6 Athletico PR - 4 pontos

7 São Paulo - 3 pontos

8 Fortaleza - 3 pontos

9 Goiás - 0 pontos

